Verdachte ‘kofferbakmoord’ Coevorden vrijgesproken na eis van 18 jaar cel

De 43-jarige Hans O. is donderdag door de rechtbank Noord-Nederland vrijgesproken van moord en doodslag op Ralf Meinema, wiens lichaam in 2017 in Coevorden zwaar toegetakeld in de auto van O. werd gevonden. De rechtbank acht onvoldoende bewezen dat O. het slachtoffer om het leven heeft gebracht. Het OM had achttien jaar celstraf geëist. O. komt per direct op vrije voeten.

In 2020 werd O. voor de tweede keer opgepakt, omdat dna-materiaal van hem was aangetroffen in de broekzak van het slachtoffer. Eerder werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Meinema werd kort voor zijn overlijden gebeld vanaf een door O. aangeschafte prepaidtelefoon. O. verklaarde dat ze contact hadden over „handel” in verdovende middelen, die Meinema aan hem zou hebben aangeboden. De deal ketste volgens hem op het laatste moment af.

Volgens het OM had O. de telefoon aangeschaft om Meinema naar een afgelegen locatie te lokken, waarna hij hem om het leven bracht. De rechtbank oordeelde dat beide scenario’s kunnen hebben plaatsgevonden. Volgens de rechtbank zijn er teveel onduidelijkheden, onder meer over het tijdstip en de plaats van het overlijden van Meinema.

Hangend aan de trekhaak

Het OM stelde dat Meinema met een hard voorwerp verschillende malen op zijn hoofd geslagen was. Daarbij baseerde het zich op een anonieme getuige, tegen wie O. de moord en de poging om het lijk en de auto te laten verdwijnen zou hebben bekend. De auto werd half in het water, hangend aan de trekhaak, aan de kade van het Stieltjeskanaal bij Coevorden gevonden. De recherche hoorde tientallen andere getuigen, maar tot een doorbraak in de zaak kwam het niet.

De advocaat van O., Nico Meijering, had afgelopen maand tijdens de zaak gezegd dat de bewijsvoering van het OM gebaseerd was op „aannames en speculaties” en verwees naar de uitgebreide verklaringen van zijn cliënt. „Er was alleen sprake van een zakelijk contact”, aldus Meijering.