Vandaag Inside keert maandag terug, bevestigt Talpa

Het televisieprogramma Vandaag Inside keert maandag terug op televisie. Dat schrijft Talpa Network, dat het programma op SBS6 uitzendt, donderdag in een verklaring. Een van de gezichten van het programma, Johan Derksen, had woensdag zijn terugkeer al aangekondigd.

Derksen lag onder vuur nadat hij onlangs in een uitzending zei als twintiger een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Een dag later kwam hij terug op die uitspraak en stelde hij de kaars alleen tussen haar benen te hebben geplaatst. Vanwege de ontstane ophef maakte hij twee weken geleden bekend te stoppen met het programma.

Talpa heeft vervolgens „gesprekken” gevoerd met Derksen en zijn compagnons Wilfred Genee en René van der Gijp. Op basis daarvan is besloten het programma weer te gaan uitzenden, staat in de verklaring. De mannen lopen „af en toe op het randje” en de uitspraak van Derksen was „in meerdere opzichten een stap te ver”. Inmiddels heeft hij volgens Talpa „duidelijk genoeg afstand genomen van hetgeen er mis is gegaan” en verdient „een programma als Vandaag Inside een plek in het Nederlandse medialandschap”.

Kritiek

De uitspraak van Derksen en het gebrek aan ingrijpen van zijn collega’s werden na de uitzending fors bekritiseerd. Talpa zei „enorm geschrokken” te zijn en diverse sponsoren stopten de samenwerking. Columnist Roos Schlikker, die regelmatig te gast was in de uitzending, wilde niet meer aanschuiven. Desondanks weigerde Derksen excuses te maken. Enkele dagen na zijn uitspraak maakte hij zijn vertrek bekend, omdat er „geen ruimte meer is voor zo’n programma”. Van der Gijp en Genee volgden een dag later.

Sindsdien werd Derksen naar eigen zeggen „bedolven onder mails, brieven, bloemen en sigaren” als steunbetuiging, zei hij woensdag in het AD. Mede „om die mensen een plezier te doen”, is hij weer bereid aan te schuiven aan de talkshowtafel. „En om alle tegenstanders de indruk te ontnemen dat ze gewonnen hebben.”

