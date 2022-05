Teams met experts gaan scholen helpen bij lessen taal en rekenen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams die leerlingen helpen met leren lezen, schrijven of rekenen. Dat staat in een donderdag verschenen plan van minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD). Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er nog te veel leerlingen die na de basisschool deze vaardigheden nog niet genoeg beheersen.

Zo’n 500 scholen krijgen komend schooljaar extra geld om de basisvaardigheden te verbeteren. Daar valt ook burgerschap en digitale geletterdheid onder. Met het geld kunnen ze bijvoorbeeld een uur extra per dag lesgeven aan leerlingen die meer hulp nodig hebben. Scholen die dat met het bestaande docententeam niet georganiseerd krijgen, kunnen met het nieuwe plan van de minister ondersteuning krijgen van een hulpteam van experts. Zij gaan naar scholen toe en stellen samen met de schoolleiding een plan op.

Lees ook: Inspectie: onderwijs moet het roer radicaal omgooien

Veel leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven, zegt Wiersma. „Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn.” Toch vindt hij dat de aandacht de komende jaren uit moet gaan naar de basisvaardigheden. „Mensen kunnen in hun leven simpelweg niet zonder goed kunnen lezen, rekenen of weten hoe de (online) wereld werkt. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen. Dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus.”

Het is nog niet bekend hoeveel geld Wiersma voor dit plan vrijmaakt. Vorige maand maakte hij bekend structureel 1,5 miljard euro uit te gaan trekken voor het onderwijs. Daarmee wil hij de lerarensalarissen verbeteren, de werkdruk verlagen en het vak aantrekkelijker maken.