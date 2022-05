Spanje en Marokko openen dinsdag hun grenzen op Ceuta en Melilla

De landsgrenzen tussen Marokko en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla gaan komende dinsdag weer open, na een sluiting van meer dan twee jaar vanwege de coronapandemie en diplomatieke spanningen. Dat hebben de Spaanse autoriteiten donderdag bekendgemaakt. In eerste instantie zal de oversteek alleen mogelijk zijn voor inwoners van het Schengengebied, waarna tegen het einde van het jaar ook onder anderen gastarbeiders weer welkom zijn.

De heropening goed nieuws voor de economieën aan weerszijden van de grens, die sterk afhankelijk zijn van de oversteek van goederen en gastarbeiders. Daarnaast zal het besluit voor Marokkaanse Nederlanders die twee jaar lang niet vanuit Spanje per boot naar Marokko konden reizen, veel ongemak schelen. Alternatieven voor de populaire anderhalf uur durende route waren langere tochten via havens in Italië of Frankrijk. Dat leidde soms tot de schrijnende situatie dat Marokkaans-Nederlandse families hun dode geliefden niet binnen 24 uur in Marokko konden begraven, naar islamitisch voorschrift.

Ruzie tussen Spanje en Marokko

Het besluit van donderdag volgt op recentelijk ontdooide diplomatieke spanningen tussen Madrid en Rabat, na een maandenlange ruzie over de Westelijke Sahara. Aanleiding was de ziekenhuisopname van Brahim Ghali, de leider van de Saharaanse onafhankelijkheidsbeweging Polisario, die begin vorig jaar met een coronabesmetting in Spanje werd behandeld. Marokko, dat Polisario als staatsvijand beschouwt, reageerde woedend op „het verraad” van Spanje en verbrak alle diplomatieke banden. Op 17 mei openden de Marokkaanse autoriteiten als vergelding de grens bij Ceuta, waarna zo’n tienduizend mensen de grens overstaken in de hoop op asiel in Europa.

Afgelopen maart kwamen de diplomatieke gemoederen iets tot bedaren nadat Spanje zijn steun had uitgesproken voor Marokko in het dispuut rond de Westelijke Sahara. Marokko, dat de voormalige Spaanse kolonie in 1975 heeft geannexeerd, beschouwt de regio als eigen grondgebied – in strijd met het internationaal recht. De beweging Polisario strijdt echter al tientallen jaren voor onafhankelijkheid van de regio. Hoewel Spanje aanvankelijk een neutrale positie aannam in het conflict ging het land akkoord met de Marokkaanse plannen voor de Westelijke Sahara. Het gebied zou beperkte autonomie krijgen, onder Marokkaans bewind.

Rabat reageerde positief op de toenadering van Spanje. De heropening van de landsgrenzen deze donderdag is een volgende stap in het verbeteren van de onderlinge diplomatieke betrekkingen.