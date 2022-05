Snel 5G-netwerk moet tot 2025 uitwijken voor satellietstation

De nationale mobiele providers moeten bij de uitrol van hun snelle 5G-netwerken tijdelijk een kwart van hun bandbreedte inleveren voor een satellietstation in het Friese Burum. Dat duurt tot 1 januari 2024, met een mogelijke uitloop tot 2025.

Dat adviseert een onafhankelijke commissie die op last van de rechter naar het Nationale Frequentieplan keek. Donderdag werd dit advies gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Waarschijnlijk moeten Nederlandse consumenten tot 2024 wachten voordat de opvolger van 4G in het hele land merkbaar hogere snelheden biedt dan nu.

De nieuwe 5G-netwerken zullen gebruikmaken van de 3,5 GHz-band. Die frequentie biedt meer bandbreedte voor dataverkeer dan de lagere frequenties die providers nu gebruiken. Maar de 5G-netwerken ‘botsen’ dan wel met de frequentie die een satellietstation in het Friese Burum gebruikt. Daar zit het bedrijf Inmarsat, dat onder meer de noodsignalen van schepen over de hele wereld opvangt. Die doorgifte dreigt verstoord te worden door nieuwe 5G-netwerken.

Inmarsat protesteerde tegen het frequentieplan van het ministerie van Economische Zaken. De rechter stelde het satellietbedrijf in het gelijk: het frequentieplan moet worden aangepast. Inmarsat is al bezig met een verhuizing naar Griekenland die rond 2024 is afgerond. Het bedrijf moet nog met Economische Zaken onderhandelen over een vergoeding voor de versnelde verhuizing.

De adviescommissie rekent op een veiling van de 3,5 GHz-band medio 2023 en daadwerkelijke ingebruikname per 1 december 2023. Dat is anderhalf jaar later dan oorspronkelijk gepland. Bovendien zijn de te veilen frequentiekavels door de tijdelijke beperking minder waardevol.

De landelijke vergunninghouders (vermoedelijk zullen dat KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo zijn) kunnen tot uiterlijk 2025 niet 300 MHz, maar 220 MHz gebruiken voor 5G.

Voor de nationale netwerken is de tijdelijke beperking een tegenvaller. Het vergt extra aanpassingen bij het inrichten van het netwerk – het zou ertoe kunnen leiden dat de providers liever wachten met sneller 5G, zodat ze meteen de volledige bandbreedte kunnen gebruiken.

Daarnaast maken de providers zich zorgen over tientallen locaties in de Randstad waar 5G-netwerken tot september 2026 ‘botsen’ met lokale vergunninghouders die dezelfde frequentie gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om draadloze beveiligingscamera’s van gemeenten, draadloze netwerken in de logistieke sector of mobiele breedbandaanbieders op het platteland.

De adviescommissie doet geen uitspraak over deze mogelijke aanvaringen tussen private en publieke mobiele netwerken – dat viel buiten de opdracht van de rechter. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) komt voor deze zomer met een kabinetsreactie en een wijziging van het nationale frequentieplan.