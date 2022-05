Rutte spreekt Oekraïens parlement toe: Oekraïne is David die tegen Goliath vecht

De oorlog in Oekraïne is zoals het gevecht van David tegen Goliath, „en we weten allemaal wie dat gevecht heeft gewonnen”. Dat heeft premier Mark Rutte donderdag via een videoverbinding tegen het Oekraïense parlement gezegd. De toespraak werd uit veiligheidsoverwegingen niet live uitgezonden. Wat Rutte betreft, stopt de internationale gemeenschap zo snel mogelijk met het kopen van Russische olie.

Oekraïense parlementariërs kregen zes keer te horen dat Nederland „every inch of the way” naast en achter Oekraïne zal staan. Niet alleen tot de vrede, veiligheid en democratie in het land weer zijn hersteld, maar ook in de wederopbouwperiode. Rutte gelooft naar eigen zeggen niet in een andere uitkomst dan dat Oekraïne zal overwinnen.

Tekst gaat verder onder de video.



Russische olie

Het sanctieregime dat de internationale gemeenschap prompt na het begin van de Russische oorlog in Oekraïne instelde, kreeg veel lof in de speech van Rutte. Wat hem betreft is de volgende stap om „zo snel mogelijk” te stoppen met de inkoop van Russische olie. Nederland staat klaar om dit mogelijk te maken, benadrukte hij.

Hij wees ook op de militaire en forensische steun aan Oekraïne. Nu de oorlog een nieuwe fase in de Donbas bereikt, stuurt Nederland „in nauwe samenwerking met Duitsland” gepantserde houwitsers 2000. Mocht de oorlog nog een nieuwe fase bereiken, dan zullen Nederland en zijn bondgenoten „nog een keer opstaan”.

Rutte zei verder onder de indruk te zijn van de vastberadenheid van de Oekraïense bevolking en de vechtlust van de Oekraïense strijdkrachten. „Uw president, Volodymyr Zelensky, is de belichaming van deze bezieling en moed.”

Hij deelde verder dat hij in de eerste weken van de oorlog, die volgens hem gebaseerd is op volslagen leugens, zich na elk telefoongesprek met Zelensky afvroeg of dit dan het laatste telefoontje met hem was. „Het was echt een verschrikkelijke gedachte.”

Bevrijdingsdag

De Nederlandse premier memoreerde ook aan hoe Bevrijdingsdag, inmiddels een week geleden, dit jaar anders werd beleefd in Nederland dan voorgaande jaren, door de oorlog in Oekraïne. Vrijheidsvuren door het hele land kleurden blauw en geel — de Oekraïense tweekleur. „Vrijheid komt niet gratis, vrijheid heeft een prijs”, aldus Rutte.

Hij sloot de speech af met een couplet uit het Oekraïense volkslied en het nationale saluut Slava Ukraini, Glorie aan Oekraïne.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rutte spreekt Oekraïens parlement toe: Oekraïne is David die tegen Goliath vecht