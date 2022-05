President Sri Lanka stelt oppositieleider aan als premier in verzoeningspoging

De president van Sri Lanka heeft prominente oppositieleider Ranil Wickremesinghe als premier aangesteld in een poging de stabiliteit terug te brengen in het door een economische crisis geteisterde land. Dat meldt persbureau AP zaterdag. Op Sri Lanka zijn al weken heftige betogingen, die tot de dood van negen demonstranten hebben geleid. Ruim tweehonderd anderen raakten gewond.

Het is de vraag of het gebaar van president Gotabaya Rajapaksa voldoende zal zijn voor de betogers, die zich tegen Rajapaksa, zijn familie en hun falende beleid hebben gekeerd. Sri Lanka is nagenoeg failliet en kampt met ernstige tekorten aan onder meer brandstof en voedsel, waarvoor Sri Lankanen noodgedwongen in lange rijen staan.

Afgelopen maandag trad de broer van de president, Mahinda Rajakapsa, af als premier. Directe aanleiding waren gewelddadige aanvallen van zijn aanhangers, die tot de dood hadden geleid van antiregeringsdemonstranten. Door zijn ontslag werd het kabinet automatisch ontbonden, waardoor onder Rajakapsa een machtsvacuüm is ontstaan.

De 73-jarige Wickremesinghe is leider van oppositiepartij UNP en een politieke veteraan. Hij was al vijf keer eerder premier van Sri Lanka en werd er toen van beschuldigd de Rajakapsa-familie het hand boven het hoofd te houden, onder meer in corruptiezaken. Toch probeert president Rajakapsa met de keuze voor oppositieleider Wickremesinghe een einde te maken aan het geweld en zijn geloofwaardigheid voor de internationale gemeenschap te herstellen; momenteel onderhandelt hij met het Internationaal Monetair Fonds over financiële hulp.

