Op de fietspaden in Friesland, onbeschut en altijd tegenwind, was het een bekend verschijnsel: de Puch-parasiet. Fietsende scholieren die zich vastklampten aan een medescholier met een brommer, zodat ze zelf niet hoefden te trappen. Het fijnst was het als degene op de brommer zijn voet tegen je bagagedrager zette. De armhangvariant was een stuk zwaarder.

De laatste tijd zie je ze weer. Maar nu zijn het e-bikeparasieten. Scholieren, maar ook volwassenen en senioren. Getalsmatig is er wel een verklaring. Er zijn het afgelopen jaar bijna een miljoen nieuwe fietsen verkocht. En voor het eerst was het merendeel daarvan een elektrische fiets. Er rijden er inmiddels zo’n vijf miljoen rond. Dan komen dingen vaker voor. Je ziet meer mensen met een hond op een e-bike, mensen die gevaarlijk slalommen op een e-bike en mensen die iemand voortslepen of -duwen op een e-bike.

Op het eerste gezicht denk je nog: Lief. Twee mensen die elkaar aardig vinden. Maar bij nader inzien lijkt het toch meer op het klassieke parasietfietsen. Dat doet trouwens niets af aan het sociale neveneffect. Het heeft iets heel gezelligs, iets Joop ter Heul-achtigs, om aan elkaar klittend en slingerend van A naar B te gaan. En het is ook zo lekker post-corona, gearmd fietsen.

Je hoort de stem van je moeder alweer: „Lévensgevaarlijk. Hou daar onmiddellijk mee op.” Maar dan kun je je weerwoord ook weer uit het vet halen: „Het gaat echt niet zo hard, hij is niet eens opgevoerd. En anders moet ik ook gewoon een e-bike.”