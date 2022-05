In 2017 vond het Eurovisie Songfestival plaats in Kiev en ik was erbij. Het land sidderde na van de annexatie van de Krim en de woede was ook de hoofdstad nog steeds voelbaar: in de houten kraampjes aan de boulevard kon je wc-papier met Poetins hoofd erop kopen. Overal wapperde naast de vlag van Oekraïne die van de EU. Iedereen die ik sprak benadrukte hoezeer hij verlangde naar vrede en vooral het verdwijnen van de Russische dreiging.

„Het voelt alsof er de hele tijd een beer achter je staat”, zei de oude man die in het appartement naast het mijne woonde. „Het zal me niet verbazen als het Kremlin besluit om nóg een stuk van ons land af te pakken.”

Vast niet, dacht ik, en liet me in slaap sussen door de feestelijke sfeer. Het Songfestival kwam eraan, Europa was één (toch? Toch?), als we samen maar muziek maakten kwam alles wel goed etc.

Die gedachten verdwenen meteen toen ik bij de plek kwam waar de eerste halve finale zou plaatsvinden, een mistroostige evenementenhal op een braakliggend terrein buiten de stad. Eromheen reden tanks, om de paar meter stond een soldaat met een mitrailleur de boel in de gaten te houden, gemuilkorfde Duitse herders renden op en neer. Bij Eurovisie heb je natuurlijk altijd enorme veiligheidsmaatregelen – met tweehonderd miljoen kijkers en de nadruk op westerse waarden is het een droomlocatie voor aanslagen – maar dit had ik in al mijn jaren Songfestivalbezoek nog niet meegemaakt.

De drones vlogen je om de oren, eenmaal binnen moest je door verschillende metaaldetectoren, tassen en jassen werden uitgebreid gescand. Daarnaast waren er diverse kaartcontroles, paspoortchecks, je powerbank werd uit elkaar gehaald uit angst voor explosieven, telefoons werden aan- en uitgezet om te kijken of het wel echt telefoons waren en geen kalasjnikov. In die tijd was Oekraïne haar krijgsmacht flink aan het uitbreiden, en ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ze het organiseren van Eurovisie als een extra defensietraining zagen.

„Het is nou eenmaal zoals het is”, dacht ik toen ik na afloop weer naar buiten liep en onder gewapend escorte richting de taxi’s ging. Achter mij stuiterde een grote groep flamboyante mannen die elkaar kusten, de glitters vlogen je om de oren.

Vijf jaar later denk ik daar nog steeds aan. Bonte mensen, omringd door soldaten. Een feestzaal omcirkeld door drones. Kogelvrije vesten op een plek waar diversiteit en autonomie werden gevierd. Een vredesfestijn dat het oefenterrein voor 2022 bleek.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.