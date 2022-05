NS blijft ook in zomer last houden van personeelstekort

NS verwacht ook in de zomer nog last te hebben van personeelstekorten en zal daardoor mogelijk de dienstregeling moeten aanpassen. Dat meldt de spoorvervoerder donderdag. Het ziekteverzuim is hoger dan verwacht en het lukt niet om genoeg openstaande vacatures te vullen. NS zegt daarom nog harder op zoek te gaan naar personeel. Het bedrijf was niet bereikbaar om vragen van NRC te beantwoorden.

Onder de maatregelen verstaat NS mogelijk het laten rijden van kortere treinen. Een eerste ingreep kondigde NS donderdag al aan, namelijk dat de tienminutentrein op het traject Arnhem – Schiphol – Rotterdam in juni tijdelijk wordt teruggezet naar een kwartierdienst.

Momenteel heeft de spoorvervoeder 1.100 openstaande vacatures voor onder meer hoofdconducteurs, machinisten, IT’ers en monteurs. Er is vooral een tekort aan hoofdconducteurs, die nodig zijn om langere treinen te laten rijden. Het is nog niet duidelijk op welke trajecten mogelijk kortere treinen gaan rijden.

In de opleiding van NS blijven veel plekken onvervuld. Vorig jaar bleven er 150 opleidingsplekken voor machinisten en hoofdconducteurs open. Dit jaar heeft het bedrijf nog steeds vijfhonderd plekken beschikbaar. De spoorvervoerder zegt de afgelopen maanden via TV, radio en sociale media te hebben geprobeerd personeel te werven. Doordat de krapte op de arbeidsmarkt na corona volgens NS groter is dan verwacht, blijven de personeelstekorten aanhouden.