Noord-Korea stelt lockdown in na ‘eerste coronabesmetting’

Noord-Korea heeft donderdag een landelijke lockdown afgekondigd om „de eerste” uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie te bedwingen. Staatsmedia spreken van een „nationale noodsituatie”, nadat in de hoofdstad Pyongyang eerder deze week besmettingen met de Omikronvariant BA.2 van het virus zijn vastgesteld. Over het aantal besmettingen of de besmettingsbron is niets bekendgemaakt.

Het is de eerste publiekelijke erkenning van de aanwezigheid van het coronavirus in Noord-Korea. Tot dusver hield het geïsoleerde land vol gevrijwaard te zijn gebleven van besmettingen van het virus. De Verenigde Staten en Zuid-Korea twijfelen daar echter aan. De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken riep eind 2020 al de woede van Noord-Korea over zich af door te zeggen dat ze het „moeilijk te geloven” vond dat er geen coronagevallen waren in Noord-Korea.

Noord-Korea staat nu volgens het staatspersbureau KCNA voor de „meest ernstige noodsituatie” in de bestrijding van het virus dat „stevig is verdedigd” sinds het begin van de pandemie. Inwoners mogen hun steden niet verlaten en werkplekken worden geïsoleerd om virusverspreiding te voorkomen.

Noord-Korea heeft internationale hulp bij vaccinatie, zoals het Covax-vaccinprogramma van de VN, geweigerd en experts gaan ervan uit dat de meesten van de 25 miljoen Noord-Koreanen ongevaccineerd zijn, waardoor een grote gezondheidscrisis dreigt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geen officiële cijfers over besmettingen of vaccinaties.

Mondneusmasker Kim

Volgens persbureau AP was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op de staatstelevisie te zien met een mondneusmasker tijdens een vergadering van het politbureau. Voorheen was Kim tijdens zulke bijeenkomsten de enige persoon die geen mondkapje droeg. Hij riep volgens Zuid-Koreaanse media op tot „waakzaamheid” en zei dat „onwetenschappelijke angst, gebrek aan geloof en zwakke wil” gevaarlijker zijn dan het „kwaadaardgige virus”.

Noord-Korea hield de grenzen gedurende pandemie ruim twee jaar gesloten, maar eerder deze maand stond het treinen uit China toe om hoognodige import van goederen naar het land te brengen. Afgelopen maand werd ook een nachtelijke militaire parade georganiseerd in Pyongyang, waarop tienduizenden mensen zonder monkapjes bijeen kwamen.

