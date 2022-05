Kritiek na seksueel wangedrag van Italiaanse elitesoldaten zwelt aan

Voor het eerst sinds de pandemie kwamen het afgelopen weekend opnieuw tienduizenden ‘Alpini’ – leden van een elitekorps van het Italiaanse leger – bijeen voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Ditmaal verzamelden zich in de Noord-Italiaanse badplaats Rimini zo’n 75.000 Alpini, onder wie veteranen maar ook actieve leden. Tijdens de bijeenkomst werd flink gedronken en gefeest, en al snel regende het klachten.

Vrouwen getuigden dat ze seksistische opmerkingen en ongewenste uitnodigingen voor seks hadden gekregen. Sommigen zeggen dat ze ook werden achtervolgd, omsingeld door een groepje mannen, in het achterwerk geknepen, of bij de arm vastgehouden. De betrokken vrouwen werkten in cafés, restaurants en hotels die de Alpini over de vloer kregen, of liepen gewoon op straat. Sommige meisjes zijn minderjarig.

Tegen een Italiaanse journalist van de nieuwswebsite Fanpage.it, die een video-opname heeft gemaakt van wat hij zag en hoorde, vertelt een vrouw dat een wildvreemde man haar voorstelde om samen te douchen. Een andere vrouw zegt dat ze de hond uitliet, maar door een man werd opgewacht en geïntimideerd, en dat ze het daarom op een lopen zette. Tijdens de video is ook te horen hoe enkele mannen tegen vrouwen zeggen dat ze mooie benen hebben en een man vraagt „hoe laat hun benen opengaan”. Een Afrikaanse straatverkoopster, haar kind in een draagzak op de rug, getuigt tegenover de journalist dat ze armbandjes verkoopt, maar voortdurend wordt gevraagd om seks.

Lees ook: Dit is hoe een verdachte van verkrachting ontsnapt aan de rechter

De journalist die de video-opname maakte, zegt dat hij geschokt is door wat hij hoorde en die avond ook zelf zag. Volgens hem betreft het niet het wangedrag van enkele rotte appels, maar heeft een grote meerderheid van de mannelijke Alpini zich in Rimini misdragen of niet ingegrepen.

De Alpini zijn een bergregiment, opgericht in 1872, herkenbaar aan hun groene hoed en zwarte veer. Het regiment werd gevormd om de noordelijke grens te beschermen, is het oudste ter wereld en springt in Italië onder meer na aardbevingen in de bres. Deze mannen in uniform zijn doorgaans erg gerespecteerd, vandaar dat de getuigenissen zoveel stof doen opwaaien.

Volgens de Italiaanse media hebben tot nu toe een vrouw van 26 en een van 40 een klacht ingediend bij de politie. De rechtbank van Rimini is een onderzoek gestart. Het is niet uitgesloten dat meer aangiftes zullen volgen, nu ook de feministische actiegroep Non una di meno (‘Niet nog één minder’, een verwijzing naar gendergerelateerd geweld) getuigen oproept om foto’s, video’s en meldingen op te sturen. Non una di meno overweegt juridische actie, en heeft naar eigen zeggen al meer dan 160 getuigenissen en meer dan 500 meldingen van vrouwen die werden lastiggevallen.

Tegelijkertijd komen er ook steeds meer politieke reacties. De minister van Defensie wil dat de zaak grondig wordt onderzocht, terwijl de radicaal-rechtse politicus Matteo Salvini – die dweept met leger en politie – snel waarschuwde vooral niet alle Alpini over één kam te scheren, en „het verleden en de toekomst van de Alpini niet te besmeuren”. Een uitgesproken reactie over de mentaliteit in Italië kwam van parlementsvoorzitter Roberto Fico, een politicus van de Vijfsterrenbeweging: „Wat er in Rimini is gebeurd, is onaanvaardbaar en moet ons doen nadenken. Italië is te zeer een macholand.”