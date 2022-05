In april stierven 1.850 meer mensen dan verwacht, fikse griepepidemie speelt een rol

In april zijn 1.850 meer mensen gestorven dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Vooral onder gebruikers van langdurige zorg stierven in april meer mensen dan verwacht. Het late griepseizoen en de nog altijd voortdurende coronapandemie zijn een waarschijnlijke verklaring van de cijfers, aldus het CBS.

Het CBS zegt nog te wachten op doodsoorzaakverklaringen, die door gemeenten worden aangeleverd. Maar een woordvoerder wijst erop dat er sprake is van „twee virussen die voor sterfte zorgen”. Er sterven nog steeds mensen aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook is sinds half maart sprake van een „fikse” griepepidemie.

Griepseizoen

Het griepseizoen vindt normaal gesproken plaats in de maanden december en januari. Het RIVM stelt dat het seizoen later is begonnen vanwege de coronamaatregelen. Met de versoepeling van de maatregelen, komen mensen weer meer in aanraking met anderen waardoor de kans op luchtweginfecties zoals de griep is toegenomen. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg stelde woensdag dat de epidemie alweer afneemt.

De maand april besloeg vijf kalenderweken, waarvan in vier sprake was van oversterfte. Met name mensen die langdurige zorg kregen, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen, stierven vaker — in april ruim 1.100 meer dan verwacht. Onder 65- tot 80-jarigen stierven vijftig mensen meer dan becijferd. De oversterfte van mensen die niet tot een kwetsbare groep horen, ligt volgens het CBS op bijna zevenhonderd.

Zo bezien noemt het CBS de oversterfte niet uitzonderlijk. De coronapandemie is nog niet uitgedoofd, aan de gevolgen van het coronavirus sterven volgens het CBS wekelijks nog mensen. En hoewel het griepseizoen dit jaar later van start is gegaan, sterven jaarlijks duizenden mensen aan de griep. De woordvoerder van het CBS stelt dat oversterfte zich doorgaans in de loop van het jaar weer rechttrekt.