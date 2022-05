Conservatief Amerika wil het recht op abortus opzij zetten. In veel landen, waaronder Rusland, liggen homorechten onder vuur. In Afghanistan mogen vrouwen sinds deze week alleen nog in boerka over straat, al is het volgens de machthebbers nog beter als ze helemaal niet meer naar buiten gaan. Wereldwijd rukt het vrijheidvijandige conservatisme op.

In Turkije is dit proces al een jaar of twintig aan de gang. Zo wilde de Turkse vicepremier in 2014 schaterlachen door vrouwen in het openbaar verbieden. Dat abortus in Turkije nog niet verboden is, is te danken aan heftig verzet van de oppositie.

Momenteel wordt zelfs de taal gezuiverd. Het Turks kent duizenden Franse leenwoorden. Men probeert die woorden tegenwoordig te vervangen door oud-Ottomaanse of Arabische begrippen. Ook het woord ‘Suikerfeest’, in het Turks seker bayrami, een tot voor kort in alle kringen in Turkije geaccepteerd en gangbaar begrip, ligt onder vuur van conservatieve scherpslijpers. De ‘president’ van Diyanet, het Turkse ‘ministerie’ van geloofszaken, stelde in 2019 dat de term Suikerfeest „fout” is; die zou volgens hem te veel lichtheid in de heilige ramadan brengen. Gebruik het woord niet meer, was zijn boodschap. Zo veranderde in afgelopen jaren in diverse staatsmedia het eeuwenoude neutrale ‘prettige feestdagen’ in het meer religieuze ‘gezegend ramadanfeest’. Maar nog wel in het Turks; niet in het Arabisch (‘Eid Mubarak’).

Gelukkig blijft een groot deel van de Turkse samenleving het begrip Suikerfeest gewoon gebruiken. Die term gaat al eeuwen mee, en is bovendien inclusiever. Mijn grootouders en hun families kenden ruim een eeuw geleden, nog in de Ottomaanse tijd (in Thessaloniki), zowel joodse feesten als het Suikerfeest; in het huidige Turkije vieren ook seculieren Suikerfeest.

Ook in Nederland was er dit jaar discussie over het woord Suikerfeest. Ook hier proberen orthodoxe moslims op sociale media iedereen te corrigeren die het woord Suikerfeest gebruikt. En ze proberen media en overheid ervan te overtuigen dat het woord een belediging zou zijn voor de islam. Vorige week heeft het Contactorgaan voor Moslims en Overheid (CMO) een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid aangevraagd om het woord Suikerfeest in overheidscommunicatie te veranderen in het Arabische Eid al-Fitr. De huidige minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip (CDA), staat ervoor open om de ‘officiële term’ van het CMO over te nemen. „Taal is een levend ding en past zich aan aan de wensen van een groep”, stelt haar woordvoerder.

Goed om te weten is dat het CMO bestaat uit tien landelijke koepelorganisaties, waaronder een aantal ultra-nationalistische en oerconservatieve groeperingen. Bijvoorbeeld De Turkse Federatie Nederland (TFN), de landelijke koepel van Grijze Wolvenverenigingen. Zij is ook gelieerd aan de Turkse nationalistische partij MHP. Frankrijk heeft, door een escalatie van spanningen tussen Turken en Armeniërs in Lyon, de extreem-rechtse Grijze Wolven recent verboden. Nederland durft dat niet aan. Integendeel, het CMO is een officieel erkend moslimaanspreekpunt voor ministeries en de deelnemende organisaties ontvangen subsidies.

Hoe zouden overheid en media reageren als christelijke fundamentalisten zouden eisen dat het woord Pasen vervangen moet worden? Dat we voortaan het Oud-Griekse páskha moeten gebruiken, omdat Grieks de taal is van het Nieuwe Testament. Of het Aramese ‘pasḥa’, omdat dat de taal was die Jezus sprak. Ik denk dat ze hartelijk zouden worden uitgelachen. Sterker nog: de trend rond Nederlandse feestdagen is momenteel precies de andere kant op. De termen Kerst en Pasen worden steeds meer vervangen door winterfeest en lentefeest, juist om ze van iedere religieuze connotatie te ontdoen.

Op nieuwssite NU.nl werd afgelopen zondag nog even teruggeblikt op berichtgeving over het Suikerfeest. NU-lezer Badr stoorde zich aan het woord en de redactie gaf hem gelijk, en verontschuldigde zich met: „Onze redacties zijn te wit, maar we zetten stappen.” Sinds wanneer betekent diversiteit en inclusiviteit dat je klakkeloos woorden of normen overneemt van conservatieve orthodoxen?

Beste overheid en media: laat je niet van de wijs brengen. Tientallen miljoenen moslims en niet-moslims vieren wereldwijd Suikerfeest zonder daarvoor Arabische koranterminologie te gebruiken. Terminologie waarvan ze tot voor kort meestal nog nooit gehoord hadden. Het gedram hierover door conservatieve clubs valt ergens nog te begrijpen; zij geloven dat er maar één zuivere waarheid is waarmee niet valt te marchanderen. Het bezwijken hiervoor door redacties en overheidsorganen is ronduit teleurstellend.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.

