Fors meer mensen reisden afgelopen kwartaal met het vliegtuig

Het aantal vliegtuigpassagiers is de eerste drie maanden van dit jaar fors toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2022 reisden 10,1 miljoen passagiers van en naar de vijf belangrijkste luchthavens van Nederland. Dat is bijna vijf keer zoveel als in de eerste drie maanden van 2021, toen Nederland in een langdurige lockdown zat vanwege de coronapandemie. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afgelopen januari en februari reisden respectievelijk 2,8 en 3 miljoen mensen met het vliegtuig, een forse stijging ten opzichte van januari (910.000) en februari (520.000) vorig jaar. En ook de cijfers van maart zijn voor de luchtvaartsector reden voor optimisme. Afgelopen maart vlogen 4,2 miljoen passagiers van en naar Nederland; 3,6 miljoen meer dan in maart 2021 en bijna 1,5 miljoen meer dan in maart 2020.

Het aantal mensen dat per vliegtuig reisde, was overigens bij lange na nog niet op het niveau van voor de coronapandemie, ondanks het verdwijnen van de coronamaatregelen. Het eerste kwartaal van 2019 telde 17,1 miljoen luchtvaartpassagiers, maar liefst 7 miljoen meer dan afgelopen kwartaal.

Handelsvluchten

Ook de handel via de lucht is bezig aan een herstel, maar heeft nog niet het niveau van voor de coronapandemie bereikt. In het eerste kwartaal van 2022 vertrokken iedere maand gemiddeld 73 procent minder handelsvluchten van en naar Nederland dan in 2018 en 2019.

Door de wereldwijde coronabeperkingen heeft een groot deel van het luchtvaartverkeer van en naar Nederland vele maanden stilgelegen. Air France-KLM-topman Ben Smith sprak begin vorig jaar van „de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad”. Toch lijken de pre-coronacijfers met de drukte op de luchthavens afgelopen meivakantie langzaam weer in zicht te komen. De afgelopen weken stonden op onder meer Schiphol lange rijen en werden vanwege de drukte tientallen vluchten geannuleerd.