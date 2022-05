Finland moet zich zo snel mogelijk bij de NAVO aansluiten. Dat hebben premier Sanna Marin en president Sauli Niinistö donderdag gezamenlijk geschreven in een brief aan het parlement.

Lidmaatschap van de NAVO zou de veiligheid van Finland versterken, schrijven de twee. Maar Finland zou de alliantie ook kunnen versterken. De premier en president hopen dat de stappen die nodig zijn om het lidmaatschap aan te vragen in de komende dagen zijn afgerond.

Finland en Zweden hebben de afgelopen weken meermaals aangegeven NAVO-lidmaatschap te zien zitten. Dat was geen makkelijk besluit: Finland heeft zich tot nu toe niet bij de alliantie aangesloten om Rusland niet te provoceren, maar deelt wel 1.300 kilometer grens met het land. Tijdens een gezamenlijke persconferentie vorige maand zeiden Marin en haar Zweedse ambtsgenoot Magdalena Andersson dat er een Europa vóór en na de Russische inval van Oekraïne was. Of Zweden zich in navolging van Finland nu ook definitief wil gaan aansluiten bij de NAVO is nog niet bekend. Finland zou van plan zijn om het formele verzoek in te dienen tijdens een NAVO-top volgende maand in Madrid.

Lees ook: Wat halen Finland en Zweden zich met NAVO-lidmaatschap op de hals?

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Finse leiders willen zo snel mogelijk aansluiting bij NAVO