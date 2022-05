Eindeloos scrollen door je afspeellijst, en dat tikkende wieltje: het einde van de iPod komt eraan

De iPod was „de Rolls-Royce van de draagbare muziekspelers”, zegt Abel van Gijlswijk (31), rapper en bekend van zijn werk als VICE-presentator en zijn punkband Hang Youth. „Wat mij betreft zo’n beetje de laatste échte fysieke muziekervaring die je kon hebben, in hetzelfde rijtje als vinyl en Discman.” Toen velen van de iPod overstapten op een smartphone, werd het luisteren van muziek steeds meer „virtueel”, zegt Van Gijlswijk.

De verkoopcijfers van de iPod vielen al geruime tijd tegen, daarom stopt Apple met de productie, na twintig jaar. De verkoop van de iPod Touch gaat door, zolang de voorraad strekt. De stop komt niet geheel onverwacht. De laatste piek in de verkoop was in 2008, toen werden er volgens Apple 52,5 miljoen iPods verkocht, goed voor meer dan 35 procent van de omzet van het bedrijf. Na 2014 stopte Apple met het rapporteren van de verkoopcijfers van de iPod, dat jaar werden er 15 miljoen muziekspelers verkocht.

Wielvormige knop

Van Gijlswijk kreeg als tiener zijn eerste iPod. Hij denkt met warme gevoelens terug aan de wielvormige knop, waarmee je door afspeellijsten heen scrollde. En het „tik-tik-tik” dat je dan hoorde: het besturingssysteem stuurde dat geluid door naar je witgekleurde hoofdtelefoon.

Wat de iPod zo revolutionair maakte? Liefhebbers lijken het eens te zijn over twee dingen. Het eerste was de mogelijkheid om eindeloos muziek te verzamelen vanwege de grote hoeveelheid digitale opslagcapaciteit, variërend van 16 tot 64 gigabytes, die ook nog eens draagbaar was „in je broekzak”, zoals de overleden Apple-topman Steve Jobs het presenteerde in 2002. Dat contrasteerde met de voorlopers van de draagbare muziekspeler, zoals de ‘sticks’ op USB-formaat, die vaak een beperkte opslagcapaciteit hadden, op sommige stond maar 256 megabyte.

Het tweede punt: een aantrekkelijk ontwerp, waar je voor valt, zoals je verknocht kan raken aan een mooie auto. Van Gijlsijk: „Het was ook wel een statussymbool, het werd ook nagemaakt door andere merken. Het was gewoon een geil apparaat.”

Hoewel Apple muziek probeerde te verkopen via het programma iTunes, was de iPod ook een vehikel voor piraterij, zegt Van Gijlswijk. „Ik had zeker niet voor de muziek op mijn iPod betaald.”

Forenzen

Het apparaat was zeker niet alleen populair onder jongeren. „Een deel van het succes van de iPod komt voort uit het feit dat miljoenen van ons moeten forenzen omdat er geen betaalbare woningen zijn in de stadscentra”, zei de Engelse hoogleraar Michael Bull in een interview met de VPRO Gids in 2007.

Werd de iPod nog gemaakt dan? Forenzen, muziekliefhebbers en verveelde tieners waren voor het verzamelen en luisteren van muziek al massaal overgestapt op de smartphone. Op een enkel kind na misschien, dat nog de iPod Touch gebruikte – het enige model dat nog verkocht werd.

Wie weet wordt de iPad wel weer „retro”, denkt Van Gijlswijk. „Ik had eerst de versie die wat zwaarder in de hand lag [de iPod Classic, à 400 euro]. Ik denk dat ik hem nog steeds ergens heb liggen en dat-ie het nog doet.”

Daarna volgden vele verschillende uitvoeringen van het speeltje op zakformaat. Iconische modellen waren de iPod Nano (dun, glimmend en langwerpig, beschikbaar in zwart of wit) en de iPod Mini (klein, dik en mat, beschikbaar in vrolijke kleuren). Die zouden binnenkort zomaar eens op kunnen duiken op Marktplaats, tegen speculatieve prijzen.