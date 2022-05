Je hebt Ajaxsupporters, Ajaxvolgers, Ajaxhaters – en je hebt Ajaxvierders. Waar de laatste mensensoort vandaan komt is moeilijk te zeggen, maar altijd als Ajax een prijs wint zijn ze er: de figuren die ik met een kleine letter ‘ajaxvierders’ noem. Ze mengen zich in het feestgedruis en na een tijdje nemen ze het over. Gevolg van hun aanwezigheid is steevast dat blijdschap overgaat in dingen stukmaken. Waarschijnlijk kennen de ajaxvierders de reden daarvan zelf niet, het overkomt ze. Als ze maar vaak genoeg ‘Everything’s gonna be alright’ hebben gezongen, of ‘Dit is de mooiste club van allemaal’, dan leidt euforie tot knokken. Dat er alleen maar soortgenoten in de buurt zijn maakt niet uit, dan vechten de ajaxvierders gewoon onder mekaar, net zo lang tot de ME en de politie er met vereende krachten een einde aan moeten maken.

Dat laatste gebeurde in 2006 op het Leidseplein. De vrolijke ajaxvierders vernielden het straatmeubilair, ze gooiden stenen naar de politie te paard. Pas met een waterkanon konden ze van het plein worden geveegd.

Een mooie traditie van huldigingen op het Leidseplein kwam ten einde

Een mooie traditie van huldigingen op het Leidseplein kwam ten einde. Waar Johan Cruijff met de Europa Cup had gezwaaid, waar Louis van Gaal een menigte die reikte tot voorbij het Kleine-Gartmanplantsoen had staan opjutten, daar kon geen feestje meer worden gehouden. De ajaxvierders weten waarom.

Het Museumplein bood uitkomst: ruimer en beheersbaarder, dacht het stadsbestuur. Mis. In 2007 werd net als in 2006 de KNVB-beker gewonnen en opnieuw moest er van alles stuk. Rellen in de stad, vijftig arrestaties. „Elke keer is er gedonder”, sprak burgemeester Job Cohen bezorgd. „Dat ziet er somber uit.”

Vier jaar later werden de Godenzonen desondanks weer op het Museumplein toegejuicht vanwege het behaalde landskampioenschap. De ajaxvierders grepen hun kans. De ME moest charges uitvoeren om de boel niet compleet uit de hand te laten lopen. Musea werden beschadigd, er vielen honderdzestig gewonden.

Dit is mijn club, mijn ideaal…

Uit wanhoop verbande burgemeester Eberhard van der Laan de ajaxvierders naar de Arena in Zuidoost. Ik stond er in 2013 beroepshalve tussen. Op een grasveld naast het stadion sprong iedereen om mij heen tijdens het welbekende ‘En wie niet springt, die is geen jood’. Pas als je halsstarrig weigert om aan zulke domme liedjes mee te doen, voel je het deinen van de grond, de massale boze energie die vrijkomt als Ajax iets te vieren heeft.

In 2019 kreeg burgemeester Femke Halsema bekers met bier naar haar hoofd geslingerd als dank voor haar besluit om het vieren van de landstitel weer op het Museumplein te laten plaatshebben. Nu ze dit jaar tot haar spijt de Arena als feestlocatie heeft moeten aanwijzen (reden: gebrek aan beveiligers), kreeg ze geen bier maar bedreigingen naar haar hoofd.

En evengoed trokken de ajaxvierders woensdag naar het Leidseplein. Vóór de kampioenswedstrijd gingen de parasols in de fik, erna moesten lantaarnpalen eraan geloven. Daar valt niet aan te ontkomen, want anders is het geen feestje.

Auke Kok is schrijver en journalist.