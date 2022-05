De ECB komt steeds dichter bij een renteverhoging

Kan de negatieve rente nog voor het einde van het jaar worden uitgezwaaid in de eurozone? Daar lijkt het wel op. Steeds duidelijker laat de Europese Centrale Bank doorschemeren dat nog deze zomer een ‘lift-off ’ moet plaatsvinden: de eerste renteverhoging van de bank sinds meer dan een decennium. De rente voor banken die overtollig geld stallen bij de centrale bank in Frankfurt, nu minus 0,5 procent, zou dan in juli naar minus 0,25 procent gaan. Na de zomer volgt dan mogelijk nog een renteverhoging, naar de nul.

Een heel koor aan ECB-bestuursleden sprak zich de voorbije weken uit voor een renteverhoging in juli, of zei zo’n stap te verwachten. De inflatie houdt – anders dan de ECB begin dit jaar nog verwachtte – aan, onder meer vanwege het effect van de oorlog in Oekraïne op de energieprijzen. 7,5 procent bedroeg de inflatie in de eurozone in april. Een renteverhoging is voor centrale bankiers het geijkte middel om prijsstijgingen te temmen. Een hogere rente maakt lenen duurder en dat remt de economische activiteit. Sparen wordt bovendien bij een hogere rente aantrekkelijker, wat consumptie en prijsstijgingen dempt. Overigens kan de centrale bank weinig doen tegen de hoge energieprijzen. Zij kan slechts tegengaan dat ándere prijzen te veel meestijgen.

Toekomstige inflatie

ECB-president Christine Lagarde zei woensdag tijdens een toespraak in Slovenië dat de eerste renteverhoging „een paar weken” kan plaatsvinden nadat de centrale bank de opkoop van staats- en bedrijfsobligaties heeft afgerond. Met dit opkoopprogramma drukt de ECB rentes op de kapitaalmarkten – een middel dat onder meer was bedoeld om de economie op gang te houden tijdens de pandemie. Beëindiging van de opkoop kan „in het begin van het derde kwartaal” plaatsvinden, zei Lagarde. De ECB-vergadering van juli is daarom het verwachte moment van een renteverhoging. Op de financiële markten wordt zeker één extra renteverhoging voor het einde van het jaar verwacht, waarschijnlijk in september.

Bij het bepalen van het monetair beleid let de ECB vooral op de verwachte toekomstige inflatie en niet zozeer op de inflatie van nu. De inflatie moet uitkomen op 2 procent binnen een periode van zo’n twee jaar. Volgens critici, zoals de Groningse hoogleraar economie Lex Hoogduin, loopt de centrale bank achter de feiten aan. De huidige inflatie blijkt telkens hoger dan verwacht en ligt nu meer dan driemaal zo hoog als het inflatiedoel. Dat maakt nu steeds meer leden van het 25-koppige ECB-bestuur nerveus. De Duitser Joachim Nagel noemde de inflatie deze week in een lezing „verontrustend” en verwees naar peilingen onder consumenten en bedrijven, waarin zij zeggen blijvend hoge inflatie te verwachten. „Het risico dat we te laat handelen neemt duidelijk toe.”

Duitse ECB-bestuurders behoren traditioneel tot de ‘haviken’ die inflatierisico’s willen beperken. Maar ook ‘duiven’, die met lage rentes de economie willen steunen, beginnen nu te bewegen. ECB-hoofdeconoom Philip Lane bijvoorbeeld, een Ier die geldt als duif, zei onlangs dat hij meerdere renteverhogingen achter elkaar verwacht.

Hogere hypotheekrente

Lagarde neemt als voorzitter vaak een middenpositie in en is gericht op consensus. Dat zij nu zo duidelijk zinspeelt op een hogere rente in juli, kan als belangrijk signaal worden opgevat. Hoe dan ook blijft de ECB achter bij andere centrale banken, die de rente al ophoogden, waaronder de Amerikaanse Fed, de Bank of England en de Zweedse Riksbank. De Riksbank was een pionier onder centrale banken toen zij in 2014 de depositorente negatief maakte. Sinds vorige week staat die weer positief.

De omslag in het beleid van centrale banken vertaalt zich in een hogere hypotheekrente en in hogere leenkosten voor overheden en voor bedrijven. De rente in Nederland op een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar stond voor de jaarwisseling nog op ruim 1 procent. Inmiddels rekenen hypotheekverstrekkers daar bijna 2,8 procent voor, volgens gegevens van Van Bruggen Adviesgroep. Spaarrentes volgen het pad omhoog nog vrijwel niet. De Duitse tak van ING besloot deze week wel, als eerste voorzichtige stap, de grens voor negatieve rente te verhogen van 50.000 naar 500.000 euro aan spaargeld. In Nederland moet doorgaans vanaf 100.000 euro aan spaargeld negatieve rente worden afgedragen aan de bank.