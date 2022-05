Van Thuisbezorgd tot PostNL: de coronawinnaar heeft zijn beste tijd gehad

Beurskoersen zijn de reflectie van verwachte teleurstellingen of successen. Wie dat sentiment in bijna pure vorm wilde zien, moest tijdens de pandemie de koers van Just Eat Takeaway naast de berichtgeving over het virus leggen. Gunstig nieuws over bijvoorbeeld vaccinontwikkeling leidde bijna meteen tot een dalende koers van de maaltijdbezorger, want het bracht fysiek restaurantbezoek dichterbij. Geruchten over een nieuwe lockdown waren juist het signaal om aandelen van Just Eat Takeaway te kopen.

De koersen van de grote spelers in de thuisbezorging vertonen sinds begin dit jaar een vrijwel identiek patroon: scherp omlaag. Deliveroo, Uber (inclusief Uber Eats), DoorDash, Just Eat Takeaway – allemaal verloren ze bijna de helft van hun beurswaarde. Of meer.

Goed, elk bedrijf kent ook nog specifiek eigen problemen – met name Just Eat Takeaway. Maar het effect van de heropening in de westerse wereld op bijvoorbeeld maaltijdbezorgers is onmiskenbaar. Just Eat Takeaway zag het voorbije eerste kwartaal een teruggang in bestellingen en waarschuwde voor een „uitdagend” tweede kwart. En hoewel Deliveroo en Uber Eats over de eerste drie maanden van 2022 nog groei rapporteerden, rekenen beleggers ook voor deze bedrijven op mindere tijden. Dat blijkt uit die koersdaling.

Zijn de winnaars van de coronacrisis de verliezers van een post-pandemische wereld?

Pakketjes

Vooropgesteld: het is altijd gevaarlijk beurskoersen een op een met bepaalde ontwikkelingen in verband te brengen. Zeker nu ook inflatie, hogere rente, grondstofschaarste én een oorlog in Oekraïne volop inwerken op de prijzen van aandelen en verkoopcijfers.

Maar opvallend en begrijpelijk is het wel: veel bedrijven die het goed deden in de pandemie, hebben nu te maken met tegenvallende beurskoersen én mindere resultaten. Maandag nog liet een van de groeiers in coronatijd, PostNL, zien wat de effecten zijn van een pandemie die in grote delen van de wereld op z’n – voorlopige – einde loopt. Wie gedwongen binnen zat, haalde kleding, vermaak en nog veel meer per pakketje in huis. Ook werden meer kaartjes verstuurd. Het al jaren kwakkelende PostNL zag de bezorgvolumes toenemen.

En nu? Het eerste kwartaal zat Nederland nog deels binnen, maar PostNL zag het pakkettenaanbod al met bijna 20 procent teruglopen tot 87 miljoen items. Ook werden minder brieven verstuurd. Het leidde tot een inkomstendip van 16 procent. De belegger had dat halverwege vorig jaar kennelijk al voorzien: sindsdien halveerde de beurskoers van PostNL, die eerder tijdens de pandemie was opgeveerd.

„De winnaars van de coronacrisis staan nu te boek als degenen die de hardste klappen krijgen”, zegt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder BlackRock. „Er was een groep bedrijven die echt baat had bij thuiswerken. Hun koersverloop was afwijkend van dat van de bredere markt.”

Ook in de VS zie je dat. Werknemers zijn meer op kantoor, en minder in digitale vergaderingen terug te vinden. Amerikaanse aanbieders van videobeldiensten als Microsoft en Zoom voelen dat.

Minder thuisentertainment

Het einde van de lockdowns betekent ook dat mensen weer naar concerten en andere evenementen kunnen, naar horeca en bioscoop – en dat de animo voor thuisentertainment afneemt. Netflix zag voor het eerst in meer dan tien jaar het aantal abonnees afnemen. Dat had overigens ook te maken met toenemende concurrentie van streamingdiensten Amazon Prime en HBO Max. Maar bij Disney – dat in omzet groeide dankzij Disney+ – zie je hetzelfde gebeuren als bij Netflix. Het aandeel noteert al maanden voornamelijk minnen.

Bedrijven in de techsector reageerden bij het begin van de coronapandemie wisselend. Leveranciers van consumentenelektronica profiteerden ervan dat thuiszitters meer spelcomputers en tv’s bestelden. Maar voor de chipsector leek het even mis te gaan. Fabrieken, ook die van afnemers, vielen tijdens lockdowns stil. Maar gaandeweg kwamen de orders terug, onder meer van belangrijke afnemers in de auto-industrie.

De afzetperspectieven van chipfabrikanten zijn nog steeds voortreffelijk, en hun marges ongekend. Dat de beurskoersen in de techsector nu teruglopen, mag worden toegeschreven aan andere factoren, zoals gevreesde renteverhogingen.

Lees ook: In aanloop naar beursgang meldt webwinkel bol.com krimpcijfers

De consument is ook terug in de winkelstraat, en dat voelen webshops. Woensdag maakte Ahold Delhaize bekend dat de omzet van dochterbedrijf bol.com in de eerste drie maanden van dit jaar 7 procent lager was uitgevallen dan een jaar eerder. Ahold-topman Frans Muller haastte zich dat cijfer van de webwinkel in perspectief te plaatsen. Het afgelopen kwartaal was „compleet onvergelijkbaar” met vorig jaar. Toen waren veel winkels nog gesloten.

Volgens Peter Siks, beleggingstrainer bij beursmakelaar Saxo Bank, maakt Muller zich terecht nog niet zoveel zorgen. „Bol.com heeft ook kwartalen gehad met dubbele groeicijfers, tot zelfs 70 procent. De pandemie heeft een blijvende boost gegeven aan het online bestellen. Dat koelt nu wat af: mensen vinden het óók fijn dat zaterdagse rondje door de stad te maken. Maar dat is geen reden voor zorg.”

Energieproducenten

Ook de energiesector leed aanvankelijk sterk onder de pandemie. Thuiswerkers hebben de auto niet nodig en kopen dus geen benzine. Wie thuis moet blijven, vliegt niet naar een vakantiebestemming. Maar meer nog stokte de energieafzet door al dan niet langdurige bedrijfssluitingen en de algemene terugval van de economie. Olie- en gasproducenten als het nu volledig Britse Shell zagen de vraag naar hun producten drastisch teruglopen. Miljardenverliezen dwongen Shell tot ingrijpen. Zeven- tot negenduizend banen verdwenen, waarvan achthonderd in Nederland.

Toen de lockdown op zijn einde liep, wist de toerist ook het vliegtuig weer te vinden. Wegen stroomden vol met forenzen. De olieprijs steeg en daarmee de inkomsten voor Shell. In het voorbije kwartaal boekte het concern een winst, exclusief buitengewone posten, van 9,3 miljard dollar. Bijna drie keer zoveel als een jaar geleden.

Beleggingsstrateeg Daalder: „Oliebedrijven hebben behoorlijke tikken gekregen door de pandemie. Toen er weer meer kon, is de olieprijs stevig hersteld. Daar is de Oekraïne-oorlog nog bovenop gekomen. Van een mogelijk tekort aan olie en gas uit Rusland profiteren dit soort bedrijven.”

Lees ook: Goede cijfers voor Air France-KLM, maar ‘het wordt een heel uitdagende zomer’

En kijk naar Air France-KLM. De luchtvaartmaatschappij noteerde de afgelopen maanden sterk stijgende passagiersaantallen en groeiende omzet. Er was nog een operationeel verlies, maar dat lag met 350 miljoen euro al bijna driekwart lager dan de 1,2 miljard euro die een jaar eerder werd verloren. Dochter KLM maakte zelfs alweer wat winst en kan een deel van de coronalening aan de Nederlandse overheid gaan aflossen.

Ook Europese concurrenten als Lufthansa en British Airways leden minder verlies dan een jaar terug, vooral omdat de toerist het vliegtuig weer wist te vinden. De zakelijke reiziger laat langer op zich wachten. Siks: „Bedrijven hebben gezien dat je met videobellen ook tot goede vergaderingen komt en dat je dus niet altijd die trip naar het buitenland hoeft te maken.”

Horeca

Drankenconcern Heineken profiteert van de teruggekeerde caféganger. Het verkocht afgelopen kwartaal ruim 5 procent meer bier dan een jaar eerder. Dat betekent niet dat het bedrijf met een gerust hart naar de rest van het jaar kijkt. Door gestegen grondstofkosten moet Heineken de bierprijs verhogen, en of de consument bij het hoge inflatieniveau zijn geld straks nog even makkelijk laat rollen, is onduidelijk.

Volgens Daalder zijn er terechte zorgen over de inflatie. „Zolang een bedrijf gestegen prijzen kan doorberekenen aan de eindklant, zullen de winstcijfers op peil blijven. Maar de verwachting is wel dat inflatie met vertraging de winstcijfers zal beïnvloeden. Grote vraag is: belanden we op enig moment in een recessie? Voor Europa is dat goed mogelijk, zeker als het conflict met Rusland gasleveranties in gevaar brengt.”

Siks wijst erop dat je eigenlijk verder moet kijken dan naar tijdelijke dips; naar behoeftes van consumenten die blíjvend veranderd zijn. „Maaltijdbezorging is er één van. Iedereen heeft meegemaakt dat zo’n dienst fijn en handig kan zijn. De koers van maaltijdbezorgers zal over twee jaar echt niet weer verdubbeld zijn, maar het zal altijd meer zijn dan voor de pandemie.”

Het beste perspectief is er voor bedrijven die zich goed weten aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt Siks. En daarbij gelden ook oude waarden. „Dan zullen het toch de bedrijven zijn met een sterke balans die er op lange termijn als winnaar uitkomen.”