Corona heeft Noord-Korea bereikt, erkent Kim Jong-un voor het eerst

Ruim tweeënhalf jaar na de eerste bekende coronabesmettingen in buurland China meldt Noord-Korea dat het virus ook daar is gevonden. Staatspersbureau KCNA meldde donderdag dat leider Kim Jong-un na overleg met het politburo een landelijke lockdown heeft afgekondigd.

Met tests op patiënten met koorts in Pyongyang zou zondag de Omikron BA.2-variant zijn vastgesteld, het virustype dat momenteel ook in Nederland dominant is. Het is onduidelijk om hoeveel positieve tests het gaat en of het virus ook buiten de hoofdstad is gevonden.

Noord-Korea reageerde in 2020 op de pandemie door de grenzen te sluiten, wat tot nog grotere voedselschaarste heeft geleid dan er normaal gesproken is. Het land heeft altijd volgehouden dat het op deze manier het virus volledig buiten de deur heeft weten te houden. Nu is er volgens Kim „een nationale noodsituatie van de ernstigste soort” ontstaan, die een gat heeft geslagen in het „quarantainefront”. Het is echter onwaarschijnlijk dat het virus niet al eerder in het land was.

Extra bewaking

Om te voorkomen dat de lockdown tot een veiligheidsvacuüm leidt, moeten de landsgrenzen, de zee en het luchtruim extra worden bewaakt. Ook moeten bouwprojecten en de ontwikkeling van de landbouw blijven doorgaan. Het is onbekend hoe strikt de lockdown voor de rest van de 26 miljoen inwoners is.

Kim gaf de autoriteiten die het virus hadden moeten weren een reprimande. Hij verweet hun „onvoorzichtigheid, gebrek aan alertheid, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en inefficiëntie”, onder andere door niet te reageren op uitbraken „in de regio”. Daarmee doelde hij op China, waar honderden miljoenen inwoners momenteel in lockdown leven.

Toen het nieuws donderdag bekend werd, vroegen Noord-Korea-specialisten zich nog af of dit betekent dat Kim voorlopig afziet van rakettesten. Later op de dag meldde het Zuid-Koreaanse leger dat Pyongyang drie lanceringen had uitgevoerd, vermoedelijk van ballistische korteafstandsraketten die in zee zijn geland.

Het bracht het aantal tests sinds het begin van het jaar op zestien, twee dagen na het aantreden van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, die een hardere lijn ten aanzien van het Noord-Koreaanse nucleaire programma voorstaat. Zaterdag schoot Noord-Korea nog een ballistische raket af vanaf een onderzeeër.

Niet gevaccineerd

Het is onbekend hoe lang de lockdown gaat duren en hoezeer de coronasituatie nu werkelijk afwijkt van de periode vóór deze positieve tests. Mogelijk laat Kim door de erkenning dat het virus in zijn land is doorgedrongen merken dat hij buitenlandse hulp nodig heeft.

De Noord-Koreaanse gezondheidszorg laat zeer te wensen over. Daar komt bij dat de bevolking vermoedelijk niet is gevaccineerd. Pyongyang heeft geweigerd vaccins aan te nemen van Covax, de internationale inkooporganisatie die moest zorgen voor de beschikbaarheid van doses voor arme landen. Ook Chinese vaccins heeft het afgeslagen. Donderdag boden zowel het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording als de Chinese regering medische en andere vormen van humanitaire hulp aan.

Er zijn nauwelijks nog plaatsen ter wereld waar het virus niet is gevonden. Het autoritair geleide Turkmenistan zegt ook nog altijd virusvrij te zijn, al wordt dat in twijfel getrokken. Het Pacifische eilandstaatje Tuvalu, met 12.000 inwoners, zou echt al die tijd geen besmettingen hebben gevonden.

