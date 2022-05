Bob uit Zuid rapt over zware shag en karpers

Rapper Bob uit Zuid houdt van honden, vissen en hiphopdrums. Maar niet zomaar honden of vissen, hij houdt van Sint-Bernards en karpers. En hij wil niet op vakantie naar Dubai, zoals andere rappers in hun teksten verkondigen, hij kiest het Ruhrgebied (‘Ik wil trouwen hier’). De 27-jarige Bob Dijkshoorn, uit Amsterdam, heeft een verfrissend interessegebied.

Woensdagavond presenteerde hij zijn debuutalbum, Bob uit Zuid in de uitverkochte bovenzaal van Paradiso, Amsterdam. Als een ster stond hij erbij, met zonnebril, badend in tegenlicht. Zijn stem is zwaar, zijn voordracht hoekig. Zo struint Bob door zijn wereld van zware shag, bruine kroegen en gesjochte jongemannen, in nummers als ‘Café De Bok’, ‘Ruhrgebied’ en ‘De Winter’. Het is een vermakelijke wereld, zeker in combinatie met de stoere hiphop die hij live laat horen.

Krachtige stijl

Op zijn album speelde Bob alle instrumenten zelf. De schrille gitaarklank van de opnamen wordt bij optredens vervangen door verfijnd spel van gitarist Sam Verbeek. Maar het waren vooral de drums die de aandacht trokken. Niet live gespeeld maar afkomstig uit een drumcomputer. Geen eigentijdse ‘trap’-ritmes, maar de dreun van zware bassdrums en snaredrum uit de oertijd van hiphop, alsof Run DMC’s ‘Walk This Way’ het voorbeeld was.

Het is een krachtige stijl die niet vaak meer wordt gebruikt. Het kale geluid past bij de glamourloze thema’s die Bob in het spotlicht zet.

Zo is hij een anti-held, hij doet alles andersom. Bob zingt over on-hippe onderwerpen als vissen op karpers, in zijn bekendste nummer ‘Karpervissen’. Hij heeft het niet over kreeften eten, maar over een koude bak bami. In een tijd dat zelfs de stoerste rappers hun tranen bezingen en mentale problemen delen, verklaart Bob kort maar krachtig: „Ik huil nooit”.