Bijna miljard dollar schikking in nasleep flatramp Miami

Nabestaanden van slachtoffers en overlevenden van de ramp vorig jaar in het Amerikaanse Surfside hebben een schikking getroffen met verantwoordelijke partijen. Volgens de Miami Herald gaat het om een bedrag van minstens 997 miljoen dollar (947 miljoen euro), dat nog kan oplopen tot boven een miljard dollar.

In het plaatsje Surfside, vlakbij Miami, stortte in juni 2021 een appartementencomplex in. Zeker 98 kwamen daarbij om het leven. Er werd zeker een maand gezocht naar lichamen in het puin. Waardoor het flatgebouw instortte is nog altijd niet bekend, maar er was eerder gewaarschuwd dat het complex niet in goede staat was en dat er mogelijk instortingsgevaar was.

De komende tijd moet bekeken worden hoeveel geld de overlevenden en familieleden van de 98 slachtoffers zullen ontvangen. „Deze slachtoffers zullen enige mate van verlichting krijgen”, zei de advocaat die de groep vertegenwoordigde. De hoop is de zaak afgerond te hebben vóór 23 juni, de dag waarop het flatgebouw instortte.

De rechter in de zaak wees erop dat de snelheid waarop de schikking is getroffen „buitengewoon” is, vanwege de hoogte van de schikking en het aantal partijen dat was aangeklaagd. Zo waren onder meer de gemeente Surfside, betrokken projectontwikkelaars en de vereniging van eigenaren van het gebouw aangeklaagd. Ook de ontwikkelaars van een complex naast het ingestorte gebouw moesten in de rechtbank verschijnen omdat zij voor destabilisatie van het terrein zouden hebben gezorgd.