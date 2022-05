Bij Ajax kan Schreuder afrekenen met het imago van ‘hulpcoach’

Op de avond dat Ajax de 36ste landstitel in de clubhistorie veiligstelde, won Alfred Schreuder met Club Brugge voor de tweede keer op rij van Union St. Giloise, de enige overgebleven concurrent in de strijd om het Belgische kampioenschap. Na de 2-0 overwinning van zondag in Brussel werd het in het Jan Breydelstadion 1-0 voor Club, dat binnen vier dagen een achterstand van drie punten omzette in een voorsprong van drie punten, met nog twee wedstrijden te spelen.

In België was het rond de twee topduels een publiek geheim dat Schreuder (49) zijn contract in Brugge niet zou uitdienen en Club aan het eind van het seizoen zou verruilen voor Ajax. Maar de Nederlandse trainer wilde niets kwijt over een overstap naar Amsterdam. „Ik houd me volledig met Club Brugge bezig. Want dat is mijn doel, daar ben ik ook voor aangesteld. Met de geruchten kan ik nu verder niets. Wat er in de toekomst gebeurt, dat weten we niet.”

Van der Sar ‘Veel vertrouwen’ Ajax’ algemeen directeur Edwin van der Sar noemt Alfred Schreuder een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof. „Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven, zowel in de Eredivisie als in de Champions League”, zei Van der Sar, die ook liet weten dat de kans groot is dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het technische beleid van Ajax blijven bepalen. Het duo nam dit jaar de taken over van de wegens grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars.

Donderdagmiddag was die toekomst ineens heel helder. Ajax bevestigde wat De Telegraaf en VI woensdag al meldden: Schreuder is de komende twee seizoenen trainer van Ajax, als opvolger van Erik ten Hag, die deze zomer naar Manchester United vertrekt.

Schreuder kwam begin 2018 met Ten Hag naar Ajax, dat hem tussentijds weghaalde bij Hoffenheim. Bij de Duitse Bundesligaclub was Schreuder sinds oktober 2015 assistent, nadat zijn eerste klus als hoofdtrainer bij FC Twente op een mislukking was uitgelopen. In het seizoen 2014-2015 eindigde hij met Twente op de tiende plaats, de laagste klassering in ruim tien jaar. Het seizoen erop werd hij na vier wedstrijden ontslagen.

Schreuder viel de slechte prestaties nauwelijks aan te rekenen. Hij werkte bij Twente in een periode dat de club een schuld had van tientallen miljoenen euro’s, een gevolg van het beleid van de ambitieuze voorzitter Joop Munsterman. Dat beleid had Twente in 2010 weliswaar het landskampioenschap opgeleverd, maar stortte de club vervolgens in een financiële puinhoop.

Tactisch sterk

Schreuder pakte na zijn ontslag bij Twente zonder morren zijn rol als assistent weer op - niet vanzelfsprekend in de voetbalwereld. Eerst dus bij Hoffenheim en later bij Ajax, dat mede dankzij Schreuder – vaak bestempeld als een tactisch sterke trainer – in 2019 landskampioen werd en dat jaar ook de halve finale van de Champions League haalde met aanvallend spel waar de voetballiefhebbers in Europa niet over uitgepraat raakten.

Het succes aan de zijde van Ten Hag zorgde ervoor dat Schreuder mocht terugkeren bij Hoffenheim, dit keer als hoofdtrainer. Maar ook nu was zijn periode als eindverantwoordelijke van korte duur. Met nog een paar wedstrijden te gaan leverde Schreuder in juni 2020 zijn contract in. „Het verraste mij ook wel dat het zo snel ging”, zei hij er daarna over in het tv-programma Rondo. „Maar er ging een heel traject aan vooraf. Onderweg gebeurden er dingen waardoor ik niet de weg zag die ik in wilde gaan met de club. Ik heb een duidelijke manier van trainen, dat was me ook gevraagd.”

Schreuder gaf toe dat hij het seizoen beter had kunnen afmaken bij Hoffenheim. „Ik wilde antwoorden hebben over de lange termijn en die bleven uit. Misschien werd ik daardoor wat ongeduldig. Dat had ik misschien beter moeten doen.”

Lang zat hij niet zonder werk, want toen Ronald Koeman in augustus 2020 werd aangesteld als coach van FC Barcelona, nam hij Schreuder mee als assistent. Maar na vijftien rumoerige maanden was dat Spaanse avontuur alweer voorbij.

Sinds hij in 2009 als assistent begon bij Vitesse, wisselde Schreuder acht keer van werkgever. Ook als speler was hij niet bepaald honkvast. Na zijn debuut als middenvelder bij Feyenoord in april 1992 speelde Schreuder achtereenvolgens voor RKC, NAC, Feyenoord, RKC, opnieuw Feyenoord en FC Twente, tot hij in maart 2008 besloot te stoppen. Twee jaar daarvoor was zijn zesjarige dochter overleden aan een hersentumor, een gebeurtenis die de voetbalwereld niet onberoerd liet. Hij keerde nog terug als prof bij Vitesse, maar hield het in januari 2009 voor gezien.

Lees ook: een moeilijke opdracht voor Ten Hag bij Manchester United, een topclub in verval

‘Hulpcoach’

Aan voetbalervaring geen gebrek bij Schreuder, die zich bij Ajax definitief moet zien te bewijzen als hoofdtrainer. Ook bij zijn aanstelling in Brugge begin dit jaar werd hij in Belgische media toch vooral omschreven als ‘hulpcoach’. „Ik begrijp wel dat mensen zo kunnen denken en dat je dat stempel krijgt als je langer assistent bent dan hoofdtrainer”, zei Schreuder daarover tegen Het Nieuwsblad. „Maar ik weet dat ik ook een goede hoofdtrainer kan zijn. En ik hoef mezelf voor niemand te bewijzen. Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is.”

Bij Ajax denken ze in ieder geval dat hij goed genoeg is om het gat te vullen dat Ten Hag achterlaat. De klus die Schreuder in Amsterdam wacht is geen gemakkelijke. De ambities van Ajax zijn onverminderd groot, maar of de selectie volgend seizoen goed genoeg is om in de Eredivisie te domineren en in de Champions League minimaal te overwinteren, is de vraag. Schreuder zelf ziet zijn aanstelling bij Ajax als „een geweldige kans”, liet hij weten. Maar eerst moet hij nog kampioen worden met Club Brugge. „Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk.”