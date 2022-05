Bevallingen in oorlogstijd: een kraamkliniek in Lviv in beeld

Een 24-jarige vrouw uit de noordelijke stad Irpin kijkt naar haar pasgeboren tweeling. Ze vluchtte naar het geboortecentrum in Lviv nadat haar stad gebombardeerd werd. Aan de fotograaf vertelde de vrouw dat zij met andere vrouwen in de kliniek alleen over baby's praat, en niet over de oorlog.

Foto Nariman El-Mofty/AP