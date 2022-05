‘Sowieso is het niet makkelijk om open over seks te zijn, we leren dat niet goed”, zei Herman Bolhaar, rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, in NRC.

Zeg dat wel, dacht ik, want ik had net in The New York Times een fascinerend artikel gelezen over de carrière van Ed Koch, van 1978 tot en met 1989 een van de succesvolste burgemeesters die New York ooit heeft gehad. Koch werd in 1923 geboren in de Bronx als zoon van Pools-Joodse immigranten. Hij klom als hervormingsgezind politicus in de jaren zestig en zeventig snel op in de Democratische Partij waarvoor hij Congreslid werd.

Toen hij in 1977 burgemeester wilde worden, vroeg zijn kandidaat-campagneleider: „Ben je homo?” „Nee”, loog Koch. De campagne kon beginnen en Koch bleef ook de rest van zijn leven officieel volhouden dat hij geen homo was. Zijn inner circle wist wel beter, maar legde zich morrend neer bij zijn gedragslijn.

Koch vreesde dat hij geen burgemeester kon worden als hij openlijk voor zijn homoseksualiteit zou uitkomen. Daarom sprak hij allerlei geruchten over zijn geaardheid altijd hardnekkig tegen. Toch verschenen er op straat tijdens zijn strijd om het burgemeesterschap tegen Mario Cuomo borden met de slogan: ‘Vote for Cuomo, not the homo.’

Het moet Koch gesterkt hebben in zijn overtuiging dat hij de juiste koers volgde. „Ik ben toevallig geen homo”, verklaarde hij, „maar als ik het was, hoop ik dat ik me er niet voor zou schamen. God bepaalt wie en wat je bent.”

Het leidde tot allerlei onverkwikkelijke situaties. Om het publiek te overtuigen nam hij afstand van zijn vaste vriend en huurde hij een schoonheidskoningin in om hem in het openbaar te vergezellen; hij suggereerde zelfs een toekomstig huwelijk met haar. Hij werd als burgemeester twee keer herkozen en wist New York weer op te tillen uit een lange periode van verval.

Maar zijn succes had een zware schaduwkant: om alle schijn van partijdigheid te vermijden, bemoeide hij zich als burgemeester zo min mogelijk met homoseksuele kwesties. Zelfs gedurende de aidsepidemie hield hij zich opvallend afzijdig, tot boosheid en verbittering bij zijn vrienden. Hij had tijdens zijn burgemeesterschap veel tijdelijke vriendjes, maar tot een hechte relatie kwam het niet meer, ook niet na zijn carrière. „Ik wil een vriend”, zei hij wel eens tegen intimi, maar hij stierf, sterk vereenzaamd, in 2013.

Dit levensverhaal doet me denken aan dat van John Cheever, de Amerikaanse schrijver, die als getrouwd man zijn biseksualiteit lang onderdrukte en verzweeg, behalve in zijn openhartige dagboeken die na zijn dood in The Journals gepubliceerd mochten worden. Hij noteerde: „Ik breng de nacht door met C., en wat vind ik daarvan? Blijkbaar schaam ik me niet, hoewel ik maar al te goed de druk voel van sociale restricties, de dreiging van straf.[…] Ik neem aan dat het niet verkeerd is wat ik heb gedaan. Ik neem aan dat ik geen van mijn dierbaren heb gekwetst. Het ergste is misschien dat ik me in een positie heb gebracht waar ik kan worden gedwongen om te liegen.” (Vertaling door Frank van Dixhoorn in Verscheurde stilte).

Dat was in 1960, acht jaar voordat Ed Koch zich verkiesbaar stelde voor het Huis van Afgevaardigden en besloot zich gedwongen te voelen om te liegen. Met succes.