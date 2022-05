Zweedse jongeren kiezen weer voor een militaire carrière

Trots staat de 18-jarige Oliver Heineman in de gang van een keuringscentrum in Stockholm. Heineman, lang postuur, roodbruin licht krullend haar boven vrolijke ogen, was vanochtend om acht uur al aanwezig. Na een lange dag vol tests heeft hij net te horen gekregen dat hij is goedgekeurd voor militaire dienst. „Het ging boven verwachting goed”, vertelt hij opgelucht.

Zijn laatste gesprek was met militair John Storm (38), die beslist waar de dienstplichtigen hun militaire basistraining gaan volgen. „Ze willen bijna allemaal Ranger worden, in het noorden van Zweden. Maar dat is fysiek en mentaal erg zwaar en maar weinigen zijn daar voor geschikt.”

Een paar gangen verder fietsen drie jongens op hometrainers terwijl twee verpleegsters toekijken. Het ruikt er naar zweet.

In dit keuringscentrum van de Zweedse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het oproepen en keuren van alle Zweedse dienstplichtigen, worden dagelijks zo’n negentig dienstplichtigen gekeurd. In Malmö is nog een vestiging en binnenkort opent een derde, in Göteborg. De in 2017 heringevoerde verplichte militaire dienst zit duidelijk in de lift.

Russische dreiging

Sinds 2017 kent Zweden als een van de weinige Europese landen weer een militaire dienstplicht. Zeven jaar eerder was de dienstplicht vervangen door een vrijwillig systeem, in de relatieve rust die volgde op het einde van de Koude Oorlog. Maar al snel bleek dat het aantal jongeren dat zich vrijwillig meldde bij lange na niet voldoende was om alle posities bij de strijdkrachten te vullen. „We kwamen zo’n 1.500 mensen per jaar tekort”, zegt Christina Malm (56) aan haar bureau op een van de bovenste verdiepingen van het hoofdkantoor van de organisatie in Karlstad, die zij leidt.

Lees ook: Wat halen Finland en Zweden zich met NAVO-lidmaatschap op de hals?

Ondertussen nam de dreiging uit Rusland toe. Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 besloot het van oudsher neutrale Zweden dat er weer meer geld en mankracht naar de strijdkrachten moest. Door de oorlog in Oekraïne is dat in een stroomversnelling gekomen. Begin maart kondigde de Zweedse premier Magdalena Andersson aan dat Zweden zijn budget voor militaire uitgaven zo snel mogelijk wil verhogen naar 2 procent van het bbp, en dat meer jongeren zich moeten voorbereiden om in militaire dienst te gaan. En net als Finland overweegt Zweden om zich aan te sluiten bij de NAVO. Een standpunt daarover van Anderssons regerende Sociaaldemocraten – vanouds fel tegen – wordt komend weekend verwacht.

Weinig tegengeluid

Alle Zweedse jongeren die dit jaar 18 worden (ruim honderdduizend mannen en vrouwen), krijgen een brief waarin ze worden opgeroepen voor militaire dienst. Eerst moeten ze online een zestigtal vragen beantwoorden, zegt Malm. „Vragen over hoe het gaat op school, hun sociale leven, fysieke en mentale gezondheid en hun interesse in militaire dienst.” Aan de hand daarvan worden 19.000 jongeren geselecteerd voor de verplichte keuring, aangevuld met een paar duizend jongeren die zichzelf hiervoor alsnog vrijwillig aanmelden. Na uitgebreide tests blijven zesduizend dienstplichtigen over om een militaire basistraining te volgen, die zes tot vijftien maanden kan duren en een vergoeding van in totaal enkele duizenden euro’s oplevert. De Zweedse dienstplichtigen mogen niet buiten Zweeds grondgebied worden ingezet.

Malm is enthousiast over de resultaten. „Het lukt ons niet alleen om de dienstplichtposities bij de strijdkrachten te vullen, het systeem blijkt ook nog eens een goede basis om mensen te werven voor de beroepsstrijdkrachten”, zegt ze. „Meer jongeren kiezen weer voor zo’n carrière.”

Het keuringscentrum in Stockholm waar dagelijks zo’n negentig dienstplichtigen worden gekeurd. Links een twintig kilo zware rugzak die wordt gebruikt bij een test om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor de Rangers, een speciale eenheid van de Zweedse strijdkrachten. In het keuringscentrum van Defensie in Stockholm worden dagelijks zo’n negentig dienstplichtigen gekeurd.

Ed Lonnee Het keuringscentrum in Stockholm waar dagelijks zo’n negentig dienstplichtigen worden gekeurd.

Foto’s Ed Lonnee

Dit succes heeft ook in het buitenland interesse gewekt. Malm heeft de afgelopen jaren al meerdere delegaties op bezoek gehad. Ook Nederland kijkt met belangstelling naar het Zweedse model, zei staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat onlangs in het radioprogramma Sven Op 1. Hij liet weten rond de zomer met een plan te komen.

Lees ook Met een ‘vrijwillige dienstplicht’ kan de krijgsmacht flink groeien

Nu begint ieder jaar een relatief kleine groep daadwerkelijk aan de militaire training, maar de komende drie jaar moet dat aantal flink groeien, tot achtduizend. „En sinds de oorlog in Oekraïne is er een discussie gaande om ook daarna te blijven uitbreiden, tot uiteindelijk 14.000 dienstplichtigen per jaar”, zegt Malm. „Op dit moment selecteren wij alleen dienstplichtigen die geïnteresseerd zijn in de militaire basistraining. Maar straks zullen we ook moeten gaan kijken naar de groep die dat niet is.” Haar organisatie is dan ook in gesprek met de strijdkrachten, die zich daarop volgens haar moeten voorbereiden. „Het is natuurlijk iets heel anders om gemotiveerde mensen op te leiden, dan mensen die eigenlijk niet willen.”

Dienstweigeraars

In Zweden is, zoals in alle Europese landen, dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wettelijk geregeld. „Iedereen mag zich daarop beroepen, op elk moment in het proces”, zegt Rebecka Lindholm Schulz van de Zweedse vredesorganisatie Svenska Freds. „Of diegene nu helemaal aan het begin van het selectieproces zit of een oproep heeft gekregen voor hertraining. Maar helaas zijn maar weinig dienstplichtigen daarvan op de hoogte.”

Volgens de dienstplichtorganisatie hebben vorig jaar in totaal 47 mensen militaire dienst geweigerd. De eerste vier maanden van dit jaar zijn dat er al 43. Waar deze toename door komt is onduidelijk. Wel merkt Lindholm Schulz dat er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel vragen leven. „Dienstplichtigen maken zich zorgen dat zij straks opgeroepen kunnen worden om daadwerkelijk in een oorlog te vechten en beseffen nu dat ze dat niet willen.”

Malm verwacht dat binnenkort ook een besluit wordt genomen over herinvoering van de civiele dienstplicht, voor wie niet bij de strijdkrachten kan of wil. Wie ook die weigert, kan dan een boete of zelfs een gevangenisstraf krijgen, die in oorlogstijd kan oplopen tot vier jaar.

Toch lijkt de meerderheid in Zweden positief te staan tegenover de militaire dienst. Uit een onderzoek dat Malm vorig jaar liet uitvoeren bleek dat ruim driekwart van de ouders met kinderen van 15 tot 17 jaar positief denkt over de dienstplicht. Ruim tweederde vindt het goed als zijn eigen kind in militaire dienst zou moeten.

Maatschappelijk debat

„Mijn ouders hebben mij gemotiveerd om uit te zoeken of ik in dienst wilde”, zegt Heineman. „Zij zijn beiden niet in militaire dienst geweest en hebben daar spijt van. Dus toen het leger naar onze school kwam om te vertellen over de dienstplicht ben ik video’s gaan bekijken op YouTube. Het ziet er uit als een leuke en interessante ervaring.”

Lees ook: Met Zweden en Finland bij de NAVO wordt Europa’s defensie sterker

Ook veel van zijn vrienden zijn geselecteerd voor militaire dienst. „Ik ben de zevende uit mijn klas die in dienst gaat, van de 25 leerlingen, dus dat is best veel.”

Vrijwel alle politieke partijen zijn voor de dienstplicht, zeker de partijen in het parlement. Malm zegt verrast te zijn geweest over het gebrek aan maatschappelijk debat toen de dienstplicht in 2017 weer werd ingevoerd. „Er bestaat niets vergelijkbaars waarbij je als staat zo ingrijpend bepaalt wat iemand de komende tien maanden van zijn leven gaat doen, zonder dat diegene daar zelf iets over te zeggen heeft. Voor mij is het dan ook enorm belangrijk dat zo’n groot gedeelte van de Zweedse samenleving achter dit systeem staat.”

Volgens Lindholm Schulz is het sinds de inval in Oekraïne nog moeilijker geworden om een alternatief geluid te laten horen. Net als het leger gaat ook zij naar scholen om met jongeren te praten over de dienstplicht. „Door in militaire dienst te gaan, houden ze het idee in stand dat een militair systeem dé oplossing is voor conflicten. Wij willen laten zien dat er ook andere manieren zijn om bij te dragen aan meer vrede, zodat jongeren zelf kunnen bepalen hoe zij hierover denken.”

Heineman hoopt over een paar weken te horen of zijn eerste keus wordt gehonoreerd, die van beveiligingsmilitair op een vliegbasis. Hij heeft nooit echt getwijfeld om in militaire dienst te gaan, al maakte zijn moeder zich wel even zorgen toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. „Natuurlijk is het wel een beetje verontrustend, maar ik merk dat het mijn interesse juist heeft vergroot.”

NAVO-lidmaatschap De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin leggen deze donderdag een verklaring af waarin zij zeggen voorstander te zijn van NAVO-lidmaatschap voor Finland. Een aanvraag wordt zondag ingediend, nadat de sociaal-democratische partij van Marin erover heeft gestemd. Verwacht wordt dat de partij hier positief tegenover staat. Ook onder de Finse bevolking groeide sinds de Russische invasie in Oekraïne de steun voor lidmaatschap de afgelopen tijd snel. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto kan Finland op zijn vroegst in oktober toetreden tot het bondgenootschap. De Britse premier Boris Johnson bezocht woensdag Finland en Zweden en sloot akkoorden met beide landen voor meer samenwerking op onder meer militair vlak. Dat was bedoeld was ter geruststelling. Zweden en Finland vrezen tussen het moment van aanmelding en toetreding tot de NAVO risico te lopen op vergeldingsacties van Rusland. Moskou heeft gedreigd nucleaire wapens en hypersonische raketten te stationeren in de exclave Kaliningrad. „Als een van beide landen wordt aangevallen, zullen het Verenigd Koninkrijk en Zweden elkaar op verschillende manieren helpen”, zei Johnson in Stockholm. „De steun wordt op verzoek van het getroffen land verleend en kan militaire middelen omvatten.”