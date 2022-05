Juist in de week dat ik me liet informeren over een e-bike voor de wat langere afstanden – ik had het plan om voortaan vanaf Wormer snel naar Amsterdam te fietsen – schreef ‘theatertechnicus en fietsliefhebber’ Erik Koletzki een betoog tegen e-bikers in NRC. Zijn slotzin zei alles: „Dus beste e-biker, ga je heel snel diep schamen.”

‘Diep schamen’, hahaha.

Net als Erik maak ook ik me zorgen over het milieu, en ik wil daar ook best mijn steentje aan bijdragen, maar ik ga me niet voor alles schamen omdat hij dat wil. Erik Koletzki is een van de vele zeurburgers die denkt bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem door zijn pijlen te richten op de kleine vissen.

De zeurburger verliest het grote geheel uit het oog en projecteert het klimaatprobleem op zijn medeburgers. Hij wijst ze graag op hun tekortkomingen.

We moeten ons schamen voor vlees, voor onze vakanties, voor de kleren die we kopen, voor de pakjes die we bestellen, voor de wijze waarop we ons vervoeren, zelfs voor het krijgen van kinderen. Alles kan beter en anders en zij weten hoe.

Ik heb helemaal geen zin in mensen als Erik Koletzki die mij belerend toespreken dat ik nog geen warmtepomp heb, dat ik minder en korter moet douchen, van wie ik de verwarming moet uitzetten in de herfst en die quasi informerend aanbellen omdat ze constateren dat er tegen de trend in nog geen zonnepanelen op ons dak liggen. Mogen we straks ook geen keukenapparatuur meer gebruiken omdat je beslag net als vroeger ook wel handmatig kunt kloppen?

De klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen gemakkelijk gehaald worden als we samen een vuist maken tegen de echte vervuilers. De oplossing is zo simpel: Schiphol inkrimpen, geen cruiseschepen in Nederlandse havens, het autorijden zwaarder belasten en het terugdringen van de intensieve veehouderij. Vooral dat laatste.

Keten je vast aan een staldeur, blokkeer een landingsbaan, ga op de snelweg zitten, doe alles, maar bespaar me je eigen superieure leefwijze.

Nooit meer barbecueën, voor de open haard of op de e-bike.

Mag niet van Erik Koletzki.

Want: „Dat is niet altijd nodig en kost energie.”

Alles kost energie, vooral de vorsende blik van de medeburger.

Fiets in de plomp met je gezeur.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.