Zeker 50 begraafplaatsen bij 400 oude kostscholen voor inheemsen in VS ontdekt

In de Verenigde Staten zijn zeker vijftig begraafplaatsen bij ongeveer vierhonderd voormalige scholen voor inheemse kinderen ontdekt. Het onderzoek, waarvan het eerste deel woensdag is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Zaken, loopt momenteel nog. Daardoor kunnen de cijfers mogelijk ook oplopen, schrijft minister Deb Haaland. Eerder werden in Canada soortgelijke ontdekkingen gedaan.

Het gaat om een netwerk van 408 internaten, verspreid over 37 Amerikaanse staten, die tussen 1819 en 1969 in het leven werden geroepen om kinderen van inheemse volkeren hardhandig en gedwongen te assimileren. Bij 53 van deze scholen werden anonieme graven gevonden van kinderen die omkwamen op de kostscholen. Tot nu toe is de dood van ruim vijfhonderd kinderen op 19 internaten vastgesteld, maar vermoedelijk zal het aantal doden nog oplopen tot „duizenden of tienduizenden”.

Uit het onderzoek is gebleken dat de internaten er vergaande methoden op nahielden om inheemsen door middel van onderwijs te assimileren. Zo kregen kinderen met een indiaanse naam een andere, Engelstalige naam toegewezen, werden hun haren geknipt en ontmoedigden docenten hun moedertaal te spreken als dit niet Engels was. Ook werden de kinderen in eenheden samengevoegd om militaire oefeningen uit te voeren.

Vervolgonderzoek

Dit schoolsysteem, zo schrijven onderzoekers, was uiteindelijk gericht op het uitvoeren van handenarbeid door de kinderen. Het onderwijs was „vaak niet relevant voor de industriële Amerikaanse economie”, waardoor de economieën van inheemse gemeenschappen „verder ontwricht raakten”.

In het tweede deel van het onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken zal een lijst van gemarkeerde en ongemarkeerde begraafplaatsen op kostscholen worden aangelegd. Ook zal worden onderzocht hoeveel geld de internaten over de jaren hebben gekregen van de federale overheid, en bekijken onderzoekers wat de hedendaagse gevolgen zijn voor de nabestaanden van slachtoffers en hun gemeenschappen. Of nabestaanden kans maken op een schadevergoeding, is niet duidelijk.

