‘We komen snel terug’, appt de PEC-fan meteen na de degradatie

Zijn wedstrijdroutine is altijd hetzelfde. Anton Slotboom, supporter en schrijver van vijf boeken over Sparta, begint in het supportershome. Biertje erbij, beetje keuvelen over de club. Daarna richting de Denis Neville tribune – precies op tijd om niet te veel, maar ook niet te weinig van de warming-up te zien. „Dan zie je dezelfde gezichten, heb je dezelfde ontmoetingen. Ik ben er zwaar aan gehecht geraakt sinds mijn eerste keer in 1989. Er is zoveel in mijn leven gebeurd, maar dit blijft zalig hetzelfde.”

Ook voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle houdt Slotboom woensdagavond deze volgorde aan, al is hij niet zo ontspannen als anders wanneer hij op stoel elf op de tweede rij van Vak 13 gaat zitten. „Kriebels”, appt Slotboom als hij een uur voor de aftrap zijn gevoelens moet omschrijven, terwijl sponsors en genodigden in de skyboxen nog tamelijk zorgeloos van hun witte wijn nippen.

Schuin aan de overkant, ietwat gaar van drie uur in een bus zitten, verkiest een 52-jarige Zwollenaar een ander woord voor zijn gemoed. Freddy Eikelboom (52), voorzitter van de officiële supportersvereniging van PEC Zwolle, voelt zich „strijdbaar”, typt hij, hoewel hij zich ervan bewust is dat zijn gemoed twee uur later totaal kan zijn omgeslagen. „Voor anderen zijn dit soort wedstrijden leuk”, zei hij ’s ochtends al aan de telefoon. „Voor ons niet.”

Niet zomaar een kraker

De anderen, dat zijn de neutrale voetballiefhebbers. Degenen die zich vanachter hun tv zorgeloos kunnen verkneukelen om de degradatiestress die woensdag door stadion Het Kasteel giert. Sparta-PEC is niet zomaar een kraker in de staart van de Eredivisie, het is hét degradatieduel van het jaar. De nummer zestien (Sparta) die uitgerekend in de op één na laatste speelronde de nummer achttien (PEC) treft: op zo’n scenario hadden de competitieplanners van de KNVB vast niet durven hopen toen ze een jaar geleden het speelprogramma in elkaar draaiden. Te krankzinnig.

Toch is het voor supporters Anton Slotboom (Sparta) en Freddy Eikelboom (PEC) de bittere realiteit. Beiden stemden ze ermee in om per Whatsapp hun gedachten en bevindingen te delen tijdens de wedstrijd. De twee hebben een vergelijkbaar seizoen achter de rug. Beiden zijn ook bekend met degradatie.

Ik zou nu niet graag in het uitvak staan Anton Slotboom Sparta-supporter

Eikelboom zag zijn club drie keer degraderen uit de Eredivisie sinds hij in 1978 voor het eerst naar het stadion ging. Slotboom even vaak. „Het is zelfs een beetje gaan wennen, we speelden deze eeuw vaker in de Eerste Divisie dan in de Eredivisie”, zegt hij. Desondanks komt het elke keer weer onverwacht. Slotboom: „Wij van Sparta zijn van stand, we waren de grootste en zijn de oudste club. Het zal er wel nooit helemaal bij gaan horen voor ons.”

Voor Sparta is er de meeste hoop, deze avond. Zeker als aanvoerder Adil Auassar al na drie minuten scoort namens Sparta en het clubpersoneel van PEC zal doen laten vrezen voor hun banen. Degradeert een club, dan vallen er ontslagen – soms wel voor een derde van het kantoorpersoneel. Ook dat creëert stress.

Lees ook: de week van Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee, die ook strijdt tegen degradatie

Vanuit het uitvak appt Eikelboom meteen na het doelpunt. „Pffff. Nog geen bal zien rollen en hij ligt er al in.” Door drukte op de weg, waren de 650 Zwolse supporters maar net op tijd. „Ik zou nu niet graag in het uitvak staan”, schrijft Slotboom.

PEC speelt niet eens onaardig. Aanvallend, onbevreesd. Daarmee heeft de club in de tweede seizoenshelft al heel wat punten kunnen inlopen op de andere degradatiekandidaten. Alleen niet genoeg. PEC scoort zó moeilijk.

Sparta heeft vergelijkbare problemen. „Het oogt allemaal zo breekbaar”, zegt Slotboom. Toch ziet hij na vierentwintig minuten een flitsende aanval van zijn club, resulterend in de 2-0 van Vito van Crooij. Als de doelpuntenmaker vervolgens langs het uitvak rent, wordt er van alle kanten bier naar hem gegooid.

„Deze 2-0 valt uit het niets”, appt Eikelboom te midden van de biergooiers. „Bah en ben bedolven onder het bier. Drink het liever op.”

Vuurwerk gooien

In de rust wordt het grimmig om hem heen. Onder het uitvak proberen PEC-supporters de hekken te forceren naar een Sparta-vak waar vooral families zitten. „Waarom toch?” zegt een PEC-functionaris die op de hoofdtribune zit tegen zijn collega’s. Hoofdschuddend zien de mannen dat in de tweede helft ook vuurwerk op het veld wordt gegooid. De fotografen die pal onder het uitvak zitten worden weggeleid door stewards van Sparta.

Wat PEC in de tweede helft ook probeert, scoren doet de bekerwinnaar van 2014 niet. De strohalm waar Eikelenboom zich zo graag aan had willen vastklampen, komt er niet. PEC is officieel gedegradeerd, nog voor de laatste speelronde van zondag.

Toch zal hij zijn club ook in de Eerste Divisie gaan zien. Vanzelfsprekend. „Het is klaar, maar we komen snel terug”, appt Eikelboom vanuit het PEC-vak, waar de tranen vloeien.

Aan de overzijde voelt Slotboom zich opgelucht. Voor even dan, want Sparta is ondanks de 2-0 zege nog altijd niet veilig. Er degradeert nog een club rechtstreeks, en met een beetje pech kan dat nog altijd Sparta zijn. Zondag wacht de volgende thriller: Heracles uit.