Walter Sickert: schilder van de suspense en docent van Winston Churchill

Tentoonstelling Walter Sickert. T/m 18 september in de Tate Britain, Londen (en van 14 oktober t/m 29 januari 2023 in het Petit Palais, Parijs). Inl. tate.org.uk ●●●●●

Musea en theaters zijn twee verschillende werelden, die ik de laatste jaren allebei goed heb leren kennen doordat ik het schrijven over beeldende kunst ben gaan afwisselen met werk aan theatervoorstellingen. Van rustige museumzalen met stilstaand beeld kom je dan terecht in de hectiek van artiesten, vrijwilligers en technisch personeel die ’s middags al druk bezig zijn een bijzondere ervaring voor te bereiden voor ’s avonds. Tegen aanvangstijd komen er honderden mensen de zaal binnen, geparfumeerd, in nette kleren en met hooggespannen verwachtingen. Dan gebeurt het, live op een podium, en als alles gesmeerd loopt verlaat het publiek het theater na afloop met een opgelicht gemoed. De dynamiek is totaal anders dan die van een bezoek aan een schilderijententoonstelling, al kun je jezelf ook daarin soms verliezen. Of vinden – net hoe je het noemen wilt.

Na de première is het leuk terugkeren naar dat andere domein, met die veel stillere en legere zalen. Naar de Tate Britain in Londen bijvoorbeeld, waar nu een retrospectief te zien is van de Engelse schilder Walter Sickert (1860-1942). Met ruim 150 bruiklenen uit zo’n 70 verschillende collecties is het een nog wat omvangrijker overzicht dan de vorige grote Sickert-tentoonstelling, dertig jaar geleden in de Londense Royal Academy en het Van Gogh Museum in Amsterdam. En wat blijkt: uitgerekend deze Sickert bracht het theater naar het museum. In de catalogus wordt hij a master of self-invention and theatricality genoemd. Hij bezag het leven als een schouwtoneel en produceerde een opmerkelijk theatraal schilderijenoeuvre.

Voordat hij schilder werd, stond hij eerst vier jaar als acteur op de planken, en uit Matthew Sturgis’ voortreffelijke Walter Sickert – A Life (2005) komt hij naar voren als iemand die ook als schilder altijd een beetje acteur bleef. Bij elke nieuwe fase in zijn leven paste hij zijn kledingstijl, kapsel en gezichtsbeharing aan. Tijdens de terminale ziekte van zijn tweede echtgenote schoor hij zijn hoofd kaal en na haar overlijden veranderde hij van een sociaal zeer actieve man tijdelijk in een kluizenaarachtige figuur met een wilde baard. Toen hij op latere leeftijd plezier kreeg in koken werd dat ook een performance, waarvoor hij zich een kostuum met koksmuts aanmat. Na zijn benoeming tot president van de Royal Society of British Artists verscheen hij ineens in de Londense straten met een Venetiaanse cape om, want zo’n kledingstuk vond hij passen bij zijn nieuwe rol.

Als president van de Royal Society of British Artists droeg Sickert een Venetiaanse cape, dat paste bij zijn rol

Sturgis brengt Sickerts steeds veranderende verschijning in verband met zijn liefde voor nieuwe wendingen en schone leien in het leven – en met zijn gevoel voor publiciteit. Sickert was een geziene figuur in de Engelse (en lange tijd ook Franse) kunstwereld, die niet alleen steeds met spraakmakend werk kwam, maar ook tentoonstellingen aan huis organiseerde, kunstkritieken schreef, als een begeesterde performer lessen en lezingen gaf en de spil was van verschillende kunstenaarsgroepen. Hij was bevriend met kunstenaars als Whistler, Bonnard, Rodin, Degas en Pissarro en met schrijvers als Oscar Wilde, Max Beerbohm, André Gide en Virginia Woolf. Winston Churchill gaf hij schilderles.

Wat de nieuwe wendingen betreft: ik ken geen biografie waarin zo veel verhuisd wordt. Na een paar honderd bladzijden werkt Sickerts onstuitbare verkasdrift zelfs op je lachspieren. Sturgis vermeldt in ieder hoofdstuk verschillende nieuwe woon- en/of werkadressen, en dan leefde Sickert ook nog afwisselend in Engeland en Frankrijk, met tussendoor soms periodes in Venetië. Affaires met vrouwen waren er zeker zo veel als verhuizingen, want ook in zijn liefdesleven verlangde hij a good deal of variety.

Walter Sickert: Ennui (ca.1914)

Tate Britain Walter Sickert: Little Dot Hetherington at the Bedford Music Hall (1888 –1889)

Foto James Mann

Theaters

Sickerts schilderijen getuigen van eenzelfde rusteloosheid. Ze lijken vaak in haast gemaakt, met de gedachten alweer half bij iets anders. Je kunt dat als een Engelse variant van het Franse impressionisme zien (waarmee hij goed bekend was), maar ook als een manifestatie van slordigheid of gebrek aan discipline. Evengoed zijn het schilderijen die indruk maken door de onderwerpkeuzes, de ongewone, informele composities en het gloeiende kleurgebruik. En soms is Sickert wel degelijk een schilderij lang bij de les gebleven. Dan is hij een schilder zoals Bonnard en Degas, dan vaart hij op zijn intense beleving en laat hij zelfs de ogenschijnlijk onbelangrijke stukken tintelen van het licht en de kleur.

Het meest overtuigende onderdeel van de tentoonstelling is een grote zaal met schilderijen van theaters en music halls. Sickert legde zowel het perspectief van de bezoeker als dat van de artiest vast, dus we zien wat er in de spotlights gebeurde – dramatische poses, warme kleuren, spannend licht – maar ook wat de performers zagen: geamuseerde blikken, grote ogen, open monden. Er is een mooie reeks schilderijen van jongemannen die elkaar verdringen in de galerijen, op de hoogste en goedkoopste plaatsen in de zaal.

Behalve aan de mensen op het podium en in het pluche besteedde Sickert ook aandacht aan de interieurs: de lijsten, coulissen en doeken, de kroonluchters, de sierlijk welvende en rijk geornamenteerde balkons. Veel chic rood en blauw en bladgoud. De sfeer van Carré, de Kleine Komedie of de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Na de theaterzaal – de derde in het tentoonstellingsparcours – ervaar je al het andere werk van Sickert ook als theatraal. De stadsgezichten die hij schilderde in Londen, Dieppe en Venetië zijn een soort toneel- of operadecors, met laat zonlicht dat nog net een kerk of ander gebouw beschijnt tussen beschaduwde zetstukken door. Straten en trottoirs zijn speelvloeren. In een groot schilderij van de façade van de San Marco in Venetië – beeldvullend, recht van voren – kan ieder moment een groepje acteurs de onderrand van de houten schilderijlijst op komen. Het perron van station Queens Road is eveneens een podium, waarop een figurant in een omlijsting van borden en reclames zit te wachten op de metro.

Ongeïdealiseerde naakten

Ook Sickerts studies van naakten lijken geschilderde toneelbeelden. Hij situeerde zijn modellen vaak in schemerige kamers. Net als de gebouwen in Dieppe en Venetië gaan ze grotendeels in de schaduw schuil; het schaarse licht raakt alleen een borst, dij of nek. En net als in de theaterschilderijen zijn de interieurs hier net zo belangrijk als de figuren: grote delen van de composities zijn gereserveerd voor ledikanten, bedden-spreien, kussens, behang en vloerkleden. De vrouwen zijn eerder bloot dan naakt en liggen er soms bij als poppen die iemand heeft laten rondslingeren toen hij was uitgespeeld. Het kan niet anders of Sickert is met zijn ongeïdealiseerde naakten van invloed geweest op latere Engelse figuratieven als Francis Bacon en Lucian Freud.

Walter Sickert ‘Brighton Pierrots’ (1915). Tate Gallery

Literaire schilder

In sommige schilderijen zit er naast de naakte vrouw een geklede man op het ledikant. Dat maakt ze van modelstudies tot scènes, tot verhalen in verf – over post-coïtum-tristesse, over onmogelijke relaties of over een treurig bestaan in peeskamertjes. Sickert wilde het drama nog wel eens opvoeren met een suggestieve titel: The Camden Town Murder bijvoorbeeld, naar de geruchtmakende moord op een Londense prostituee in het najaar van 1907. Door zo’n titel ga je anders kijken: is die naakte vrouw dan dood? En is die geklede man de dader?

Naast de onderwerpen en de titels dragen ook de composities bij aan de vertellingen. Sickert wist zelfs door zijn afsnijdingen suspense te creëren. Vaak is nét niet zichtbaar wat er precies achter een raam- of deurkozijn gebeurt. Je ziet alleen hoeden en kruinen of alleen een nieuwsgierig makend gebaar. In sommige theaterschilderijen moet je je uitrekken om langs achterhoofden en over balkonranden heen te kijken.

Sickert vond zichzelf een literaire schilder en was ervan overtuigd dat alle grote kunst van de Renaissance tot zijn eigen tijd in essentie illustratief was: „De beste tekenaars vertellen allemaal een verhaal.” Op de zaal met naakten volgt een zaal met andere, geklede figuren in interieurs. Modern conversation pieces noemde Sickert deze groep schilderijen. Ennui (ca. 1914) lijkt wel een still uit een toneelstuk. Twee modellen spelen een verveeld echtpaar. Hij zit rokend voor zich uit te staren, zij leunt op een dressoir en kijkt naar een stel opgezette vogeltjes onder een glazen stolp. De dialoog kun je er zelf bij bedenken. Of misschien blijft het bij stil spel en hoor je alleen het getik van een pendule. De mise-en-scène ligt in elk geval vast. Die is bepaald door Walter Sickert, de acteur die als schilder een regisseur werd. Voor hem waren theater en schilderkunst nooit gescheiden werelden.

