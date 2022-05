Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding IC’s

Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive care (IC) met extra bedden uit te breiden. Terwijl het land in een lockdown zat om de overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen, steggelden het departement en ziekenhuizen over de vergoeding van extra IC-bedden en de voorwaarden waaronder dat zou moeten gebeuren.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies bedden te „schrappen”, minder neer te zetten dan afgesproken.

Lees hier het onderzoek van NRC: Waar bleven de extra IC-bedden?

Aan het begin van de epidemie bleek het aantal IC-bedden de achilleshiel te zijn van de coronazorg. Daarom werd het coronabeleid afgestemd op het aantal bedden dat beschikbaar was op de intensive care en zouden bestaande IC’s moeten uitbreiden.

De sector maakte meteen na de eerste golf, in juni 2020, een plan voor extra bedden. Het ministerie maakte een half miljard vrij en bedacht een subsidieregeling. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel IC-bedden er op de afdelingen bij zouden komen. Het totaal aantal bedden zou zo stapsgewijs groeien van 1.000 naar 1.700 bedden.

Het resulteerde in oktober 2020 in een „opschalingslijst” die een eigen leven ging leiden. Haagse ambtenaren fixeerden zich zozeer op de afgesproken getallen dat ziekenhuizen die in de maanden daarna méér wilden uitbreiden dan afgesproken nul op het rekest kregen, zo blijkt uit een reconstructie.

In Amsterdam breidden twee ziekenhuizen in december 2020 noodgedwongen hun intensive care uit vanwege de toestroom van patiënten, maar het ministerie wees vergoeding af. Subsidie „was niet mogelijk aangezien alleen ziekenhuizen uit de opschalingslijst” daarvoor in aanmerking kwamen, aldus het ministerie volgens een interne notitie. Die lijst bepaalde dat deze twee ziekenhuizen niet zouden uitbreiden.

Bedden schrappen

Het ministerie heeft in de clinch gelegen met zeker een op de vijf ziekenhuizen. De discussie spitste zich toe op de vraag hoeveel IC-bedden er waren voordat de pandemie uitbrak. Omdat de minister te hoge getallen gebruikte, riskeerden de ziekenhuizen geen vergoeding te krijgen voor beddenuitbreiding. Zes ziekenhuizen namen een advocaat in de arm en bereidden een kort geding voor.

Het geruzie over de subsidievoorwaarden zorgde voor vertraging in de uitbreiding, zo liet een ziekenhuis aan het ministerie weten. Het departement, blijkt uit interne notities, was zich ervan bewust dat de ruzie over geld de IC-uitbreiding in gevaar kon brengen. Het is mogelijk, schrijven ambtenaren begin november 2020, dat er „pas in 2021 uitsluitsel is, waardoor er tot die tijd mogelijk geen opschaling plaatsvindt conform de Subsidieregeling”.

Toch werd vanwege financiële redenen op een zeker moment „maximaal ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden”, schreven ambtenaren aan de minister.

Zeker vier ziekenhuizen kregen in december 2020 het advies van VWS bedden te „schrappen”. Dat gebeurde op het moment dat het landelijke coördinatiecentrum patiëntenspreiding een dringende oproep deed aan ziekenhuizen hun aantal bedden juist uit te breiden.

Twee dagen ervoor had premier Mark Rutte in een speciale televisietoespraak een landelijke lockdown afgekondigd. Alle scholen, winkels, kappers en restaurants gingen op last van de overheid dicht. Nederland ging op slot om de zorg toegankelijk te houden. „Dat er een bed voor je is als je dat nodig hebt”, zei de premier. Een maand erna voerde de overheid een avondklok in om de druk op de IC te verlichten.

NRC stelde twintig dagen geleden vragen aan het ministerie van Volksgezondheid over zijn opstelling en zijn adviezen IC-bedden te schrappen. Het departement was in die tijd niet in staat antwoorden te geven op de vragen „als ze überhaupt al zijn te achterhalen”, aldus een woordvoerder.

