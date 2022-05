Johan Derksen zegt maandag weer op tv te zijn, volgens Talpa is dat voorbarig

Johan Derksen heeft woensdag in het AD gezegd dat het Talpa-programma Vandaag Inside maandag weer te zien is op tv, mét Derksen zelf en zijn collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp. Talpa noemt de bekendmaking „voorbarig”, zo meldt persbureau ANP. Zowel Derksen als Talpa hebben niets gezegd over de toekomst van het programma en Talpa is voor NRC nog niet bereikbaar voor commentaar.

Talpa geeft volgens ANP aan dat het netwerk afgelopen zondag „een goed gesprek heeft gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is. Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

Lees ook: Ook in de jaren 70 werd Derksen al eens ‘gecanceld’ om zijn verhalen

Nog geen twee weken geleden stopte het trio met Vandaag Inside naar aanleiding van een fors bekritiseerde uitspraak van Derksen. Hij vertelde in een uitzending dat hij op zijn 24ste een bewusteloze vrouw had misbruikt met een kaars. Zijn collega Van der Gijp voegde lachend daaraan toe dat het ook „een honkbalknuppel” had kunnen zijn. De dagen na de uitzending beweerde Derksen dat zijn uitspraken verkeerd begrepen waren.

Steunbetuigingen aan Derksen

Volgens Derksen had de directie van het programma duidelijk gemaakt dat ze Vandaag Inside wilde hervatten. „De Mol benadrukte dat hij wel achter ons stond, omdat hij ons niet cancelde. Wij hadden zelf de handdoek in de ring gegooid”, zegt Derksen in het AD.

Nadat Derksen, Genee en Van der Gijp waren opgestapt, kreeg onder anderen Derksen veel steunbetuigingen en werd hij naar eigen zeggen „bedolven onder mails, brieven, bloemen en sigaren”. Mede „om die mensen een plezier te doen”, zegt Derksen weer bereid te zijn aan te schuiven aan de talkshowtafel. „En om alle tegenstanders de indruk te ontnemen dat ze gewonnen hebben.”