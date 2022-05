Twintig vrouwen beschuldigen Franse sterjournalist ‘PPDA’ van seksueel misbruik

Vijf minuten duurde het alleen al om alle aanwezige vrouwen voor te stellen, dinsdagavond in een uitzending op het Franse nieuwsplatform Médiapart. Op een hoekbank deelden twintig vrouwen hun ervaringen van seksueel en machtsmisbruik door sterjournalist en oud-nieuwslezer Patrick Poivre d’Arvor (74). Twee van de slachtoffers waren ten tijde van het misbruik minderjarig, acht beschuldigen hem van verkrachting.

De gebeurtenissen, die plaats zouden hebben gevonden vanaf de jaren tachtig tot enkele jaren geleden, worden een dag later breed besproken in de Franse media. Zoals het verhaal van Marie-Laure Eude-Delattre, die vertelde hoe Poivre d’Arvor haar als ambitieuze jonge vrouw die droomde van een baan in de journalistiek in 1985 naar zijn hotelkamer bij het Festival van Cannes lokte, de deur op slot deed en haar ondanks tegensputteringen op een bank neerlegde en binnendrong. Margot Cauquil-Gleizes getuigde dat ze een jonge schrijfster was toen ze als 16-jarige bij een ander festival werd uitgenodigd in Poivre d’Arvors hotelkamer, waar hij haar op bed zou hebben „gegooid”, hebben uitgekleed en gepenetreerd. Een andere vrouw vertelde dat ze bij een bezoek aan Poivre d’Arvors kantoor van de commerciële televisiezender TF1 „binnen vijf minuten zijn geslacht in mijn mond had”. Alle aanwezige vrouwen hebben ook getuigd of aangifte gedaan bij de politie.

Het zijn niet de eerste beschuldigingen tegen ‘PPDA’, zoals hij in Frankrijk wordt genoemd. In november beschuldigde journalist Florence Porcel de nieuwslezer voor het eerst publiekelijk van seksueel en machtsmisbruik en deed ze aangifte, maar haar zaak werd geseponeerd en hij heeft alles ontkend. Hierna kwamen zestien aangiftes tegen Poivre d’Arvors, die hij beantwoordde met zestien tegenaangiftes van laster. PPDA zegt sommige vrouwen niet herinneren en dat áls er al sprake was van een seksuele relatie, deze met wederzijdse instemming was. Eerder zei hij „natuurlijk tot de generatie te behoren waarin het spel der verleiding belangrijk was”.

Scheve machtsverhouding

De twintig vrouwen bij Médiapart zeiden nu samen „een blok te vormen” tegen de oud-nieuwslezer, die nog steeds veel aanzien zou genieten in de journalistieke en literaire wereld. Velen benadrukten dat er geen sprake was van verleiding, maar van dwang en een scheve machtsverhouding. De vrouwen waren jonger, hoopten op een gunst of baan of waren op de werkvloer ondergeschikt aan Poivre d’Arvor.

De zaak toont de gecompliceerde relatie die Frankrijk, waar vooral bij de elite de verleidingscultuur en galanterie hoog in het vaandel staan, heeft met seksueel overschrijdend gedrag. Dit was ook merkzaam toen vergelijkbare verhalen over Hollywoord-producent Harvey Weinstein in 2017 en 2018 een wereldwijde tsunami aan verhalen van seksueel machtsmisbruik veroorzaakten. Een groep van honderd bekende Franse vrouwen sprak zich toen uit tegen de zogenoemde #MeToo-discussie, die ontspoord zou zijn. „We verdedigen de vrijheid om lastig te vallen, onmisbaar voor de seksuele vrijheid. Verkrachting is een vergrijp. Maar opdringerige of onbeholpen verleiding is geen vergrijp, hoffelijkheid is geen machistische agressie”, schreven zij toen in de krant Le Monde.

