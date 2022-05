Tientallen asielzoekers dreigden buiten te moeten overnachten in Ter Apel

Zo’n vijftig tot zestig asielzoekers hebben dinsdagavond- en nacht urenlang doorgebracht op een grasveld bij het hek van het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het Groningse Ter Apel omdat er voor hen geen opvangplek beschikbaar was. De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, ook omdat er geen vervoer meer kon worden geregeld naar een andere locatie.

Om hen toch nog een beetje te kunnen helpen, brachten medewerkers van het COA dekens en eten. „Zoiets als dit hebben we niet eerder meegemaakt”, zegt een woordvoerder, die spreekt van een „dieptepunt”.

In de loop van de nacht heeft het COA besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum. Daar waren geen bedden, maar ze hadden „tenminste wel een dak boven hun hoofd”. Woensdag zal elders een opvangplek worden gezocht.

De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel is al langere tijd kritiek. In de opvang is plek voor maximaal tweeduizend vluchtelingen en in de nachtopvang voor niet meer dan 275. Maar de afgelopen maanden moesten er geregeld honderden asielzoekers méér worden opgevangen dan waar capaciteit voor was, met onveilige en onhygiënische toestanden tot gevolg. Reden voor de overbevolking is onder meer het gebrek aan beschikbare opvangplekken elders in het land. „De situatie blijft onverminderd zorgelijk en vraagt om opschaling”, zei burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, dinsdagavond tegen RTV Noord.

Een RTV Noord-journalist was in de nacht van dinsdag op woensdag in Ter Apel: