Een weekendje uitwaaien aan zee, even los van de waan van de dag. Eten in een strandtent en toch de telefoon op tafel. Een lekker biertje en daarna bestellen. Als de serveerster ons eten komt brengen, tikt ze in een automatisme op mijn telefoonscherm. Ze ziet onze verbaasde blikken. Zegt: „Service van de zaak!”

