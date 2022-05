‘Ruim een op de vijf jongeren had afgelopen lockdown zelfmoordgedachten’

Ruim een op de vijf jongeren in Nederland heeft afgelopen winter „wel eens serieuze suïcidale gedachten gehad”. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van het RIVM en andere gezondheidsorganisaties, die de gevolgen van de coronapandemie hebben onderzocht voor de periode van december 2021 tot en met februari 2022. In de eerste drie maanden van dit jaar zagen huisartsen het aantal meldingen van suïcide en zelfmoordpogingen en gedachten over zelfmoord stijgen met ruim een derde ten opzichte van voor corona.

I&O Research enquêteerde 5.826 jongeren tussen 12 en 25 jaar. Jongeren die in hun nabije omgeving te maken kregen met ziekenhuisopnames of overlijdens van naasten door het coronavirus, kampten vaker met zelfmoordgedachten, zo bleek uit de enquête. Ook dachten jongeren die al kampten met eenzaamheid of psychische klachten sneller na over zelfmoord. De onderzoeksgroep was twee keer zo groot als de groep die in de drie maanden ervoor werd ondervraagd, toen 9 procent van de jongeren aangaf met suïcidale gedachten te kampen. Dat zou de stijging deels kunnen verklaren, maar wel waren beiden groepen „representatief”, aldus de onderzoekers.

Tijdens de winter ligt het aantal depressieve gedachten in de regel hoger, blijkt uit huisartsencijfers van de afgelopen jaren. Tussen medio december en eind januari gold er een zogenoemde harde lockdown in Nederland, waarin onder andere scholen, horeca en niet-essentiële winkels hun deuren sloten.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

Lees ook: ‘Jongeren zijn behoorlijk flexibel, maar ze hebben het nu echt zwaar’