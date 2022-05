Politie wil nieuw beveiligingsteam oprichten voor bewaking bij grote strafzaken

De politie heeft plannen om een nieuwe bewakingsdienst op te zetten om de druk op gewone politieagenten te verlichten bij beveiligingswerk. De aantal bedreigingen van onder meer politici en journalisten neemt de laatste tijd namelijk toe, zo schrijft de politie woensdagochtend. Het nieuwe beveiligingsteam van zo’n 200 tot 250 nieuwe politiemensen zal de Beveiligingseenheid (BE) langzaam vervangen, licht een politiewoordvoerder toe.

Het nieuwe politieteam zal bijvoorbeeld worden ingezet bij grote strafzaken, zoals het Marengoproces. Op dit moment ligt die taak bij de BE, dat uit zo’n 450 politieagenten bestaat, afkomstig van regionale basisteams. Omdat het aantal personen en gebouwen dat bewaakt moet worden in de afgelopen jaren flink is toegenomen, komen die basisteams steeds meer onder druk te staan. Het beveiligingsteam met nieuwe, speciaal opgeleide agenten moet dat voorkomen. „Het was een neventaak en nu wordt het een fulltime functie”, aldus de woordvoerder tegen NRC.

Peter R. de Vries

Voor de extra beveiliging heeft de politie de komende jaren zo’n 100 miljoen euro nodig. Woensdag vergadert de Tweede Kamer hierover. Het is daarom nog niet bekend wanneer en of het nieuwe team zal worden ingezet, maar de politie „gaat ervan uit dat iedereen het belang hiervan inziet”, zegt de woordvoerder. Ook is de politie van plan met de 100 miljoen euro de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) uit te breiden. Dat is het hoogste bewakingssegment dat onder meer bedreigde politici en het Koningshuis beveiligt.

„Mede om de druk op de basisteams te verlichten, gaat de politie van bewaken en beveiligen een hoofdtaak maken, net als bijvoorbeeld noodhulp en opsporing”, zegt Willem Woelders, beveiligingsdirecteur bij de politie. „Voorheen ging de politie uit van voorspelbaarheid. We namen actie op basis van concrete dreigingsinformatie.” Nu scherpt de politie dat aan, zegt hij. „Denk aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.”