Politie Hongkong arresteert kardinaal Zen (90) voor steun aan protesten

De nationale veiligheidspolitie van Hongkong heeft woensdag de 90-jarige kardinaal Joseph Zen gearresteerd. Volgens lokale media wordt Zen verdacht van „samenzwering met buitenlandse krachten”, omdat hij een speciaal hulpfonds medebeheerde om anti-regeringsdemonstranten tijdens de neergeslagen protesten in 2019 financieel bij te staan.

Zen is een van de meest vooraanstaande rooms-katholieke geestelijken in Azië. Tussen 1996 en 2002 was hij aartsbisschop van Hongkong. De kardinaal staat bekend als voorvechter van democratie in Hongkong. In het verleden sprak hij zich herhaaldelijk uit tegen het autoritaire beleid van China onder president Xi Jinping. In 2019 werd hij een van de beheerders van het dat jaar opgerichte Humanitair Fonds 612, waarmee demonstranten geholpen werden om hun juridische en medische rekeningen te betalen.

De Hongkongse autoriteiten hielden dinsdag en woensdag ook advocaat Margaret Ng, activist en popartiest Denise Ho en academicus Hui Po-keung aan. Ook zij waren actief voor Humanitair Fonds 612. Een vijfde fondsbeheerder, voormalig parlementslid Cyd Ho, verblijft al langer in de gevangenis voor deelname aan illegale bijeenkomsten tijdens de protesten. Vorig jaar werd het fonds opgeheven, nadat de politie had verzocht om gegevens van donateurs en uitgaves over te dragen.

Het Vaticaan zegt in een reactie „bezorgd” te zijn over de arrestatie van Zen en de ontwikkelingen nauwgezet te volgen, meldt persbureau Reuters. Het bisdom van Hongkong heeft nog niet gereageerd.

Veiligheidswet

Tienduizenden demonstranten gingen vanaf maart 2019 maandenlang de straat op om te demonstreren tegen de invoering van een nieuwe wet, die ervoor moest zorgen dat in Hongkong gearresteerde verdachten uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Het wetsvoorstel werd in september 2019 door de autoriteiten ingetrokken, maar de protesten tegen het dreigende verlies aan autonomie gingen door.

In juni 2020 introduceerde de Hongkongse regering naar aanleiding van de protesten een omstreden veiligheidswet, waarmee de greep van China op Hongkong werd verstevigd. Niet alleen werd uitlevering van verdachten hierdoor alsnog mogelijk, ook kon harder worden ingegrepen tegen critici van het overheidsbeleid.

Sinds de invoering van de wet worden meerdere demonstranten vervolgd op basis van de veiligheidswet. Vaak geven de autoriteiten „samenzwering met buitenlandse krachten” als reden op voor een arrestatie die op basis van de veiligheidswet wordt verricht - zo ook bij Zen.