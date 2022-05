Overijssel moet 29 besluiten herzien

Eigenlijk is het niet eens een verrassing meer: wanneer milieuactivist Johan Vollenbroek van milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) en raadsman Valentijn Wösten rechtszaken aanspannen tegen het stikstofbeleid van het Rijk of lokale overheden is het bijna zeker dat ze die winnen. Afstraffing na afstraffing.

Deze woensdag boekte het duo een nieuw succes. Ze hadden tegen de provincie Overijssel maar liefst 29 zaken aangespannen. Die werden behandeld op zes zittingsdagen in januari en februari. De zaken draaiden in grote lijnen om één ding: door het stikstofbeleid in Overijssel loopt de natuur extra schade op door stikstofuitstoot. Dit mag niet.

Alle bezwaren van de MOB in de 29 zaken zijn woensdag door de rechter gegrond verklaard. Dit houdt in dat de „provincie opnieuw moet kijken naar deze stikstofbesluiten”, volgens de rechter. Vollenbroek&Wösten - Overijssel: 29-0.

Wie het stuwmeer van 29 zaken wil begrijpen, moet een stapje terug doen in de tijd. Op mei 2019 boekte milieuorganisatie MOB tot nu toe haar grootste overwinning: de Raad van State zette een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Het rijk had jarenlang te weinig gedaan om de uitstoot van stikstof terug te dringen, de natuur ging erdoor achteruit. Duizenden (bouw)projecten werden direct stopgezet.

Sindsdien mogen overheden economische activiteiten uitsluitend toestaan als zij kunnen aantonen dat die de stikstofneerslag niet doen toenemen. Om te kunnen bouwen, zoeken het Rijk en lokale overheden naar juridische geitenpaadjes. Maar dit kan negatief uitpakken voor de natuur, die hierdoor juist verslechtert.

De MOB spant daarom rechtszaken aan tegen overheden kriskras door het land. Zo wil de organisatie afdwingen dat de gemeenten, provincies en het Rijk zich aan de uitspraak van de Raad van State houden.

De 29 zaken in Zwolle vormen ingewikkelde materie. Het draait om drie hoofdthema’s: de apparatuur in de boerenstallen, de effecten van bemesten en beweiden door melkveehouders, en (boeren)bedrijven zonder natuurvergunning.

Zo heeft de provincie Overijssel elf ‘natuurvergunningen’ afgegeven aan boeren, omdat dit geen negatieve effecten zou hebben op nabij gelegen natuurgebieden. De boeren, aldus de provincie, gebruiken stikstofverlagende maatregelen in hun stallen zoals een vloer die de mest en pis van elkaar scheidt, waardoor er minder stikstof de lucht ingaat. Dat zou genoeg zijn.

‘Verlaging uitstoot is onzeker'

Maar daar is de rechtbank het niet mee eens. In de meeste gevallen kan niet met zekerheid gezegd worden dat de natuurbieden niet aangetast worden. Het is onzeker of de stalsystemen „in deze concrete gevallen wel leiden tot de verwachte verlaging van de stikstofuitstoot”, aldus de uitspraak.

Ook vindt de rechtbank dat de provincie Overijssel onvoldoende heeft onderzocht of het uitrijden van mest over het land en het de wei in sturen van koeien kwetsbare natuur in de buurt aantast. De provincies stellen dat dit „geen significant negatieve effecten” heeft, maar de rechtbank vindt dat dit onvoldoende onderbouwd wordt.

De derde kwestie betreft elf boeren uit Overijssel die tussen 2015 en 2019 hun (boeren)bedrijf uitbreidden en daar geen vergunning voor hoefden aan te vragen, omdat ze weinig stikstof zouden uitstoten. Door de bekende uitspraak van de Raad van State werden deze bedrijven illegale bedrijven die illegaal stikstof uitstoten.

MOB pikte een aantal grote bedrijven eruit in Overijssel en vond dat deze ondernemingen gecontroleerd moesten worden om er zeker van te zijn dat ze de natuur niet extra belasten. Maar de provincie weigerde dit omdat de uitstoot „verwaarloosbaar” zou zijn. De rechtbank gaat hier niet in mee: er is „onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de stikstoftoename is” en wat de gevolgen hiervan zijn voor de natuurzones in de buurt.

De provincie Overijssel wil inhoudelijk niet reageren op de uitspraken van woensdag. Ze moet de uitspraak nog bestuderen, zegt een woordvoerder. Hetzelfde geldt voor het ministerie van Landbouw, aldus een woordvoerder. Ook het Interprovinciaal Overleg, de koepel van provincies, wil nog niet inhoudelijk reageren.

Meer druk op andere provincies

Dat de MOB in 29 zaken gelijk krijgt, voert de druk op andere provincies op. De discussie over apparatuur in stallen, bemesten én inperking van illegale (boeren)bedrijven, speelt in heel Nederland. De andere provincies kunnen hun borst nat maken.

Gaat Overijssel nu meer controles uitvoeren bij illegale (boeren)bedrijven? MOB-raadsman Valentijn Wösten is voorzichtig optimistisch. En zullen andere provincies Overijssels voorbeeld volgen? Wösten: „Daar heb ik een hard hoofd in.”

Het wordt voor Christianne van der Wal (VVD), minister Natuur en Stikstof, steeds moeilijker een oplossing te vinden voor het hoofdpijndossier van de illegale ondernemingen, in totaal zo’n 3.200. Zij benadrukt dat legalisatie van deze bedrijven een kwestie van tijd is en dat ze tot dan niet gecontroleerd zullen worden. Dat standpunt is echter steeds minder houdbaar. Helemaal omdat Overijssel enkele maanden terug, na een soortgelijke uitspraak, aangaf de bedrijven wel te zullen controleren.

De vraag is dus niet meer óf de illegale (boeren)ondernemingen worden gecontroleerd, maar wannéér. En – misschien wel belangrijker – wat er gebeurt er als bedrijven de Nederlandse stikstofregels overtreden. Moeten ze dan sluiten? In dat geval kan het kabinet zich voorbereiden op veel boerenverzet.