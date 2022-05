Oude pendules met zeeën van tijd

Smikkelen

Jos Meis van Gude & Meis, een kunsthandel in antieke klokken in Amsterdam, kent de collectie. Hij verheugt zich op de expositie. Het gaat om klokken van ongekende kwaliteit, zegt de antiquair, afkomstig uit wat hij „de gouden eeuw van de Franse toegepaste kunst” noemt. En uit die glorieperiode dus de onbetwiste hoogtepunten. „Zeg maar de Bugatti’s onder de pendules.”

Empire pendules zijn er in overvloed, legt Meis uit. Klokkenfabricage was begin negentiende eeuw een heuse bedrijfstak in Parijs. In de stad waren ruim achthonderd klokkenmakers actief met in totaal zo’n 9.000 werknemers: beeldhouwers, bronsgieters, instrumentmakers, enzovoorts. Die maakten duizenden verschillende modellen, in allerlei kwaliteiten.

De Parnassia Collectie bestaat uit klokken met figuratieve kasten. Meis: „Als je belangstelling hebt voor beeldhouwkunst van omstreeks 1800 koop dan een klok. De beste beeldhouwers en bronsgieters werkten voor klokkenmakers.”

De Parnassia-klokken vertellen verhalen over eeuwige thema’s als de liefde, verlangen en jaloezie, list en bedrog. Verhalen die vaak teruggaan op de klassieke oudheid, met bijvoorbeeld Apollo, Venus en Cupido in de hoofdrol. Of het oude Egypte, en vogue door Napoleons expeditie naar het land.

Toen hij dertig jaar geleden begon met verzamelen, vertelt de verzamelaar, kocht hij klokken die hij nu links zou laten liggen. Hij weet zoveel meer, en zijn smaak en belangstelling hebben zich verfijnd: „Vandaag de dag koop ik alleen nog klokken die bij de eerste aanblik een sterke emotie bij mij oproepen.”

Dat zijn vaak unieke stukken of klokken in zeer beperkte oplage. Klokken met een hoog afwerkingsniveau. Met precies de goede afmetingen en proporties, met eersteklas verguldingen en alle originele onderdelen. Ook de geschiedenis telt. Is het model gepubliceerd en bestaat er een voorbereidende tekening? En wat is er bekend over de makers en de herkomstgeschiedenis? Als een klok ooit bij Marie-Antoinette of haar echtgenoot koning Lodewijk XVI op de schouw stond, geeft dat toch een extra dimensie.