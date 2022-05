Oud-international Henk Groot (84) overleden

Oud-voetbalinternational Henk Groot is woensdag op 84-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Zaandam overleden. Dat heeft zijn voormalige club Ajax woensdagochtend bekendgemaakt. Groot kwam in de jaren zestig naast Ajax ook uit voor Feyenoord. Hij speelde 39 interlands voor het Nederlands elftal.

Groot werd geboren in Zaandijk, waar hij met zijn broer Cees voor de mede door hun vader opgerichte club VV Zaandijk voetbalde. Op achttienjarige leeftijd stapten beide broers over naar Stormvogels in IJmuiden. Drie jaar later, in 1959, werden de broers ingelijfd door Ajax. De technisch sterke en kopsterke binnenspeler werd in 1963, tegen zijn zin in, voor een recordbedrag van 250.000 gulden verkocht aan aartsrivaal Feyenoord.

Europese finale

Twee jaar later haalde Ajax hem terug, waar hij als routinier met het opkomende talent Johan Cruijff in een elftal speelde dat in de jaren zeventig grote successen zou vieren. Groot maakte alleen de eerste van vier Europa Cup I-finales van Ajax binnen vijf jaar mee. In 1969 verloor de club met 4-1 van AC Milan in Madrid. Door een knieblessure kwam er in september van dat jaar terstond een eind aan zijn carrière. Groot scheurde zijn kniebanden en liep een versplinterde knieschijf op na een zware overtreding tijdens een interland tegen Polen.

Voor Ajax maakte hij 207 doelpunten in 305 officiële wedstrijden. Hij won vier landstitels en veroverde twee keer de KNVB-beker voor de club. In 1962 won hij de Intertoto-beker, de eerste Europese prijs van Ajax. Met Feyenoord werd hij eenmaal landskampioen en won hij een keer de KNVB-beker. Groot werd tweemaal topscorer van de Eredivisie.

Ter nagedachtenis van het overlijden van Groot en de eerder deze week overleden oud-speler Jody Lukoki (29) speelt Ajax vanavond in de wedstrijd tegen sc Heerenveen met rouwbanden om. De Amsterdamse club kroont zich bij winst op de Friezen tot kampioen van Nederland.