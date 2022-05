Zou hij er zelf nog in geloven? De Russische president Poetin maakte een wat uitgebluste indruk toen hij maandag in Moskou de natie toesprak. De jaarlijkse viering van de overwinning op nazi-Duitsland bleek niet – zoals door sommige waarnemers verwacht – de gelegenheid om ook de overwinning in Oekraïne uit te roepen. Daar leent de situatie op het slagveld zich eenvoudigweg niet voor.

Voortmodderen in Oekraïne is op dit moment het hoogst haalbare voor Poetin, nu zelfs zijn teruggeschroefde doel – het veroveren van de Donbas – buiten bereik lijkt te liggen en zijn manschappen in groten getale omkomen in een oorlog die is gebouwd op een vals narratief.

Veel van dat verhaal weerklonk maandag ook weer op het Rode Plein: de strijd zou noodzakelijk zijn omdat Kiev een aanval op „de historische gronden” van Rusland voorbereidde, Oekraïne zou kernwapens willen aanschaffen, de NAVO vormde een bedreiging. Kortom, zei Poetin, „het gevaar groeide met de dag”. Het was de bekende riedel, die Poetin de Russen al maanden via gecensureerde media opdringt.

Interessanter was wat de president níet zei. Westerse analisten speculeerden al weken over de escalerende lading die Poetin aan deze dag kon gaan geven. Zou hij een algehele mobilisatie afkondigen met een beroep op de overwinning van 75 jaar geleden? Zou hij opnieuw dreigen met de inzet van kernwapens? Of een totale oorlog tegen ‘het fascisme’ uitroepen, zoals de Britse minister van Defensie vreesde?

Dergelijke retoriek bleef uit, en wrang genoeg kan dat na ruim drie maanden van wreedheden tegen de Oekraïners, met excessen als de moordpartijen in Boetsja en de aanval op het theater in Marioepol, als een meevaller worden beschouwd. Hoeveel militairen er ook langs de president marcheerden, hoe luid de strijdkreet „Oera!” ook uit hun kelen galmde, Poetin leek te beseffen dat hij niet meer op een zege kan rekenen. Hij heeft de Russen in zijn toespraak niet eens een overwinning in de Donbas in het vooruitzicht gesteld.

Ook de westerse speculatie verdient daarom enige reflectie. ‘Kremlinwatchen’ was altijd al een precaire aangelegenheid. Die is alleen maar moeilijker geworden nu Poetin zichzelf ook binnen het Kremlin steeds verder heeft geïsoleerd.

Het is voor buitenstaanders al bijna even ingewikkeld om te weten te komen hoe de Russische bevolking over de oorlog denkt. Opiniepeilers worstelen met de vraag in hoeverre respondenten eerlijk antwoord durven te geven op hun vragen. Dus ook als de propaganda zijn werk doet en Russen de oorlog hardop rechtvaardigen met het verhaal over de ‘noodzakelijke denazificatie’ van Oekraïne, blijft onbekend of dat hun werkelijke gedachte over de invasie is.

Kennelijk heeft Poetin er niet op durven rekenen dat hij de bevolking heeft overtuigd, althans niet zozeer dat hij kan uitgaan van de sneuvelbereidheid van Russische jongemannen en de opofferingsgezindheid van hun moeders. Ondanks het grote tekort aan manschappen droeg hij hun niet op ten strijde te trekken.

De oorlog lijkt op dit moment dan ook uit te draaien op een uitputtingsslag, waarbij het voor Europa niet alleen van belang blijft om Oekraïne militair en diplomatiek te steunen, maar ook om Poetins valse narratief te bestrijden met een krachtig tegengeluid, gebaseerd op feiten. Poetin is deze oorlog om de verkeerde redenen begonnen en doet met zijn rechtvaardiging ook de Russische bevolking tekort. Zij hebben het recht om dat te weten.

