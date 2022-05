Ombudsman: leven van burgers is in 2021 ingewikkelder geworden door overheidsbeleid

Het vertrouwen van burgers in de overheid is in 2021 verder op de proef gesteld, onder andere door ingrijpende coronamaatregelen en politieke crises. Dat stelt de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, woensdag in zijn jaarverslag. Een aanbeveling uit het verslag is dat de overheid bij het ontwikkelen van beleid meer moet denken aan het belang van burgers.

Ingrijpende coronamaatregelen zorgden ook vorig jaar ervoor dat de overheid voor velen „vaak fysiek onbereikbaar” was, stelt de ombudsman. Fundamentele rechten van burgers zijn volgens hem onder druk gekomen, met name die van jonge generaties. Zij hebben zich solidair getoond, stelt hij, maar groeien vervolgens op met onder andere onderwijsachterstanden, een hoge studieschuld „en geen kans op een huis”.

Het aftreden van het kabinet-Rutte III aan het begin van het jaar werd gevolgd door een periode van „demissionaire stilte”. De politiek heeft veel tijd genomen voor „bestuurlijke introspectie”. De ombudsman verwijst hier mogelijk naar de politieke crisis die na de parlementsverkiezingen van vorig jaar is ontstaan, nadat de notities van verkenner Kajsa Ollongren werden gefotografeerd — de frase ‘positie Omtzigt, functie elders’ leidde ertoe dat de formatie zeker een half jaar nagenoeg stillag.

In de wacht

De consequentie is volgens de Nationale Ombudsman dat „veel noodzakelijke” dossiers in de wacht zijn komen te staan. Als voorbeelden noemt hij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en de afwikkeling van de gaswinningsschade in Groningen en Drenthe. Het gevolg is dat het leven van burgers „ingewikkelder” is geworden en dat het vertrouwen in de overheid op de proef is gesteld.

De ombudsman constateert verder dat hij meer mensen ziet die na de coronacrisis in langdurige armoede dreigen te vervallen. Hij noemt specifiek mensen die met langdurige gevolgen van een coronabesmetting kampen en ondernemers die „te diep in hun financiële reserves moesten tasten” als voorbeeld. „Wie eenmaal in armoede leeft, komt daar vaak heel moeilijk weer uit”. Deze mensen lopen bovendien een groter risico op andere problematiek.

Beter beleid ontwerpen

Om bovengenoemde problemen op te lossen moet de overheid beleid en uitvoering ontwerpen waarin het perspectief van de burger centraal staat. Maatwerk leveren binnen het huidige beleid is „geen oplossing voor slecht beleid”.

Het rapport is opgesteld door drie Ombudsmannen: de Nationale Ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman. Zij steken ook hand in eigen boezem door te stellen dat er door de coronamaatregelen minder persoonlijk contact is geweest met burgers, al bleven de ombudsmannen „wel bereikbaar”.