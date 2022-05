Songfestivalkandidaat Kalush Orchestra: ‘Dit is een overwinningslied, geen oorlogslied’

Zoek ze op bij Spotify en het eerste wat je tegenkomt is hun boodschap: „Terwijl jij luistert naar muziek, sterven mensen door een Russische aanval. Houd het tegen!” En ook op sociale media is de Oekraïense formatie Kalush Orchestra uitgesproken aanwezig. Het nummer ‘Stefania’ scoort sinds het uitbreken van de oorlog hoog als ‘strijdlied’ en staat onder indringende beelden van bombardementen of hartverscheurende trouwvideo’s uit schuilkelders.

Het kan niemand zijn ontgaan: Oekraïne is al sinds het begin van de oorlog topfavoriet om het Eurovisie Songfestival te winnen. Een harder gejuich kon dinsdagavond tijdens de eerste halve finale in Turijn niet klinken bij de strijdlustige folk-rap in een decor van bonte motiefjes. De rappers, breakdancer, bassist en zanger/fluitist gingen uiteraard door naar de finale zaterdag van het Europese liedjesfeest. Het regende zoals verwacht thuis bij de Europese televoters sympathiestemmen. De organisatie denkt nog na over de vraag of het evenement bij winst volgend jaar wel naar Kiev kan.

Hij schreef het lied voor zijn moeder, nu is het een ode aan zijn moederland

Aanvankelijk werd de in Oekraïne zeer populaire rapper Oleh Psiuk (27) met zijn groep Kalush Orechstra tweede bij de landelijke voorselectie (Vidbir) voor het songfestival, na rapper Alina Pasj. Nadat er controverse was ontstaan omtrent Pasj’ bezoek aan de Krim met vervalste reisdocumentatie diende zij zich terug te trekken. In het licht van de Russisch-Oekraïense strijd geldt de regel dat het artiesten die sinds 2014 in Rusland hebben opgetreden of op de Krim zijn geweest, verboden is deel te nemen aan het liedjesfestijn. Net voor de oorlog begon hoorde Psiuk dat hij nu kandidaat was voor het Songfestival.

Oleh Psiuk (ook wel gespeld als Psyuk) uit de stad Kaloesj is blij dat hij mocht uitkomen voor zijn land, zegt hij. Winnen? Zou kunnen. Aan de winst kan hij nog niet denken, maar de gedachte dat een vernieuwd Oekraïne het Songfestival zou hosten spreekt hem erg aan. Vorige maand was de groep in Nederland voor een optreden op Eurovison in Concert in de AFAS Live. Kalush Orchestra vroeg via de publieke omroep speciaal tijdelijke toestemming aan bij de overheid om het land te verlaten voor een promotietournee. Die kregen ze, net als Oekraïense sporters bij internationale wedstrijden.

„We kunnen nu veel meer betekenen voor ons land”, meent Oleh Psiuk. Bij elk concert hopen ze donaties op te halen, er zit een speciale qr-code bij elk kaartje.

De rapper heeft voor het interview op kantoor bij platenlabel Sony zijn handelsmerk, een roze vissershoedje, diep voor zijn ogen getrokken. Het hoofd van de Oekraïense Songfestivaldelegatie, Oksana Skybinska, treedt voor de gelegenheid op als tolk. Deze promotietournee is volgens Psiuk belangrijk om te tonen dat Oekraïne een onafhankelijk cultureel land is. „We willen Europa laten zien hoe geweldig authentiek onze muziek is. Ook al doet ieder van ons wat hij kan thuis in de vorm van opvang, slachtofferhulp en helpen we bij verzet, we zijn nuttiger als we optreden en daarmee de aandacht vestigen op het conflict.”

Non-politiek

Op het podium van het Eurovisie Songfestival is daar echter geen plek voor. Het reglement verbiedt statements en politieke propaganda op het podium omdat dit een ‘non-politiek’ event is. Psiuk, laconiek: „Maar wie het mij vraagt, krijgt antwoord.” Oekraïne was een van de eerste landen die er bij de European Broadcasting Union op aandrongen Rusland uit te sluiten van de competitie. „Laat het ze maar goed voelen.”

Psiuk rapt sinds 2009, hij luisterde veel naar Eminem. Als frontman van rapformatie Kalush is hij bekend om zijn grappige, enigszins ondoorgrondelijke teksten. Hij is in eigen land populair als een vernieuwende artiest, al is hiphop in Oekraïne nog vooral een underground stroming. Zijn Kalush Orchestra is pas zes maanden geleden opgezet, het is een groot parallel sideproject met multi-instrumentalist Igor Didenchuk en dj MC Kilimmen dat zich specifiek richt op rap vermengd met Oekraïense traditionele muziek, zoals vocale volksmuziek.

Aanvankelijk eerde Psiuk met ‘Stefania’ zijn moeder. Toen de oorlog begon kreeg het diepere betekenis – een ode aan het moederland. Het ging viraal „omdat mensen hun moeders missen, het raakt de harten”, denkt hij. Maar het blijft altijd zijn moeders liedje. „Ze is er trots op. We zien het niet als oorlogslied, voor ons is het een overwinningslied.”

Het Kalush Orchestra bij het Songfestival. Psiuk is de tweede rechts. Foto Sarah Louise Bennett

Woordvoerders voor Oekraïne

Er moet een grote kloof zitten tussen het plezier en de opwinding van optredens en de stress en spanning van de oorlog. Psiuk knikt. „We worden iedere morgen wakker met de vraag of onze familie en vrienden nog leven. Hopelijk komt er snel een einde aan.” „Optreden…”, pauzeert hij. „Het voelt soms raar en slecht.”

Een van zijn bandleden heeft zich aangesloten bij de verdedigingstroepen in Kiev. Hijzelf werkt bij een vrijwilligersorganisatie die helpt bij transport, verblijfsplaatsen en medicijnen. „Maar vooral zijn we woordvoerders voor Oekraïne”, zegt Psiuk.

Als een soort culturele diplomatie? Misschien wel, knikt hij. „Ik denk dat muziek een goed transportmiddel is om gevoelens en gedachten over te brengen. Dat heeft rapmuziek in de geschiedenis wel bewezen met van betekenis bolstaande teksten.”

Hij is de hele dag online en in contact met thuis. Vindt hij het moeilijk de zorgen te parkeren voor een optreden? „Onze levens zijn compleet veranderd. Iedereen doet nu andere dingen dan ze voorheen deden. Maar we proberen alle energie in ons nummer en optreden te stoppen. Publiek zou daarin moeten horen wat we nu voelen.”

Door pop-up optredens op pleinen zoals in Amsterdam, of deze week bij het stadhuis in Turijn, en veel de publiciteit op te zoeken hoopt Kalush te voorkomen dat de oorlog „beschouwd wordt als een film in de verte. Iedereen kan zich voorstellen hoe erg het is om explosies te horen, om er niet zeker van te zijn of je vrienden en familie de volgende ochtend nog steeds in leven zijn. We moeten blijven helpen. Spreek je uit! Samen kunnen we weerstand bieden en voorkomen dat het overslaat naar andere landen.”

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag 14 mei.