‘Noodsituatie voor asielzoekers Ter Apel houdt tot volgende week aan’

De schrijnende situatie in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel waarbij asielzoekers in wachtruimten moeten slapen, zal de komende dagen naar verwachting zo blijven. Pas volgende week dinsdag is er waarschijnlijk meer zicht op grotere aantallen slaapplekken elders in het land om asielzoekers op te kunnen vangen.

Dat zeiden staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) en Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) woensdagmiddag op een persconferentie in Den Haag.

Dinsdagavond zochten enkele tientallen asielzoekers een slaapplek voor de hekken van het COA in het gras, omdat het aanmeldcentrum (2.000 plekken) vol is. Het COA heeft nog geprobeerd buschauffeurs te regelen om deze mensen elders te kunnen onderbrengen, maar dit lukte niet omdat de chauffeurs in kwestie aan hun maximale rijtijd zaten, zo kreeg het COA terug te horen, aldus een woordvoerder.

Dat mensen opnieuw moeten buitenslapen, willen Van der Burg en Schoenmaker voorkomen. Met een instroom van ongeveer tweehonderd asielzoekers per dag en een gebrek aan bedden blijft de situatie voorlopig nijpend. Sinds augustus vorig jaar is Ter Apel eigenlijk al vol, zei Schoenmaker.

Gemeenten willen niet

Eén verklaring voor de huidige noodsituatie bij Ter Apel is dat gemeenten zeggen al vluchtelingen uit Oekraïne te hebben opgevangen en geen plekken meer hebben voor ‘reguliere’ asielzoekers, zei Schoenmaker. Een andere reden is dat de aangeboden locaties relatief klein en kortdurend zouden zijn.

Van der Burg en Schoenmaker deden een klemmend beroep op gemeenten meer asielzoekers onder te brengen. Zo zouden er „tienduizend bedden” zijn gereserveerd voor vluchtelingen uit Oekraïne die hiervoor tijdelijk gebruikt kunnen worden, zei de staatssecretaris.

De overheid kijkt naar beschikbare plekken binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Van der Burg zei verder de Groningse burgemeester Koen Schuiling gevraagd te hebben noodopvang voor asielzoekers te regelen in bijvoorbeeld een sport- en evenementenhallen. Als gemeenten meer statushouders met een verblijfsvergunning zouden huisvesten, komen er ook weer hotelbedden vrij voor asielzoekers, zei Schoenmaker.

Sinds augustus vorig jaar zijn in totaal wel 17.000 nieuwe slaapplekken gevonden en is de organisatie van het COA met 500 à 600 medewerkers gegroeid, wilde de bestuursvoorzitter benadrukken.

Voor de langere termijn zijn er vergevorderde gesprekken over een tweede aanmeldcentrum in Nederland, zei Van der Burg. „Ik denk dat er heel snel een tweede aanmeldcentrum moet komen. En daarna nog minimaal één erbij.”

Dwangmaatregelen

Van der Burg wil volgende week in de ministerraad nieuwe maatregelen bespreken om slaapplekken voor asielzoekers op korte termijn af te kunnen afdwingen. Over deze maatregelen wilde de staatssecretaris deze woensdag nog geen verdere details geven. Ook wil Van der Burg wettelijk regelen dat hij gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen.

Zulke dwang is helaas nodig, zei Schoenmaker van het COA desgevraagd. „Je zou willen dat het niet nodig is”, zei de bestuursvoorzitter. „Het ís nodig. Als ik vanuit mijn verantwoordelijkheid kijk, zie ik in dit land duizenden plekken waar we al meerdere keren om gevraagd hebben ‘mogen we die gebruiken?’ waar we nee op krijgen.”

Naast gemeenten die wel goed meewerken aan de opvang, zien we „helaas een aantal freeriders die niet leveren”, zei Van der Burg hierover. Schoenmaker: „De gemeenten zeggen zelf dat het onmogelijk is. Wij denken zelf dat de gemeenten wel plek hebben, maar dat ze die niet ter beschikking willen stellen.”