Nederlands en Europees advies om mondkapje te dragen in het vliegtuig vervalt

De Nederlandse en Europese adviezen om mondkapjes te dragen in het vliegtuig en op luchthavens vervallen. Dat hebben de Europese gezondheidsinstelling ECDC, Europese luchtvaartautoriteit EASA en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) woensdag bekendgemaakt.

De hoogte vn de huidige Europese immuniteitsgraad, behaald door vaccinaties en besmettingen, laat de versoepelingen toe, stellen ECDC en EASA. Volgens het RIVM heeft het „geen meerwaarde” om „vanuit het perspectief van de Nederlandse epidemiologische situatie” een mondkapjesplicht te handhaven op luchthavens en in vliegtuigen.

Het is aan luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden om gehoor te geven aan het aanpassen van hun eigen mondkapjesplicht voor reizigers. Onder meer KLM en Transavia maakten eerder al bekend de mondkapjesplicht niet te zullen handhaven, maar reizigers het dragen van de gezichtsmaskers nog wel sterk aan te raden. Met het aangepaste advies vervalt potentieel een van de laatste coronamaatregelen die nog in stand werd gehouden; per 23 maart werden de meeste andere maatregelen al afgeschaft, zoals de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Kwetsbare reizigers wordt nog wel aangeraden een mondkapje te blijven dragen. Ook blijft het advies gelden voor reizigers die hoesten en snotteren, of degenen die van of naar een bestemming vliegen waar de mondkapjesplicht nog geldt in het openbaar vervoer. Luchtvaartautoriteit EASA noemt het versoepelde advies een „opluchting voor ons allemaal”.