Na deze tentoonstelling vraag je je af: waarom is Wagner niet allang gecanceld?

Richard Wagner wilde de Duitsers met zijn muziek leren voelen, en dan niet zomaar ‘voelen’, maar het écht voelen, het ‘Duits’ voelen. Dat is het uitgangspunt van de tentoonstelling Richard Wagner und das Deutsche Gefühl in het Duits Historisch Museum in Berlijn. Het leven en werk van de componist en theaterhervormer met de fluwelen baret wordt hier afgezet tegen de ontwikkelingen van de 19de eeuw, en dan met name de Duitse eenwording en de vragen over de Duitse identiteit die daarmee samenhingen. Het ‘Duitse gevoel’ waar Wagner (1813) voor stond, is onmiskenbaar dat van een beginnend fascisme. Om dat ‘Duitse gevoel’ te tonen, gaan de curatoren uit van vier grondstemmingen die gekoppeld worden aan een periode uit Wagners leven: vervreemding, eros, Zugehörigkeit en walging.

Vervreemding suggereert een brede ontevredenheid met politieke machthebbers en industrialisering, en zoomt in op Wagners revolutionaire neigingen en zijn deelname aan het oproer van Dresden in mei 1849 voor meer democratie. Er hangen prenten van die opstand, maar ook foto’s van Wagners zussen met commentaren over hun muzikale carrières. Een van hen werkte tot Wagners wrevel innig samen met de beroemde, en in Wagners ogen vooral joodse, componist Giacomo Meyerbeer.

Eros

Na de opstand in Dresden zit Wagner in exil in Zwitserland. Hier ontpopt de revolutionair en anti-kapitalist zich tot spilzieke ritselaar die overal geld weet los te peuteren van bewonderaars en toch constant schulden heeft vanwege zijn voorliefde voor zijde en fluweel, zowel wat zijn garderobe betreft als ook de inrichting van zijn huis. De tentoonstelling focust voor deze periode op het thema ‘Eros’ – waarbij de begeerte hier is gericht op mensen én dingen. Radicaal vond Wagner zichzelf in zijn afkeer van burgerlijke constructen als het huwelijk, dat niets was vergeleken met de bandeloze romantische liefde van zijn personages (en tussen hemzelf en Cosima Wagner, tenminste in zijn eigen voorstelling). De utopische liefde brengt „verlossing”, en trekt zich niets aan van gangbare normen, zoals het taboe op incest – die in Die Walküre door broer en zus Siegmund en Sieglinde wordt vertolkt.

Wagners leefstijl – die onder meer wordt weerspiegeld door een geborduurde witzijden pantoffel van de meester, en papieren die zijn schulden documenteren – contrasteert nogal met zijn opvatting over kunst, die streng alle frivoliteit van de hand wijst. De kunst moet een ervaring zijn die het publiek en uiteindelijk de hele maatschappij verandert, en niet zomaar een onderhoudend uurtje. Bovendien – en hier steekt Wagners antisemitisme de kop op – beklaagt hij de „vercommercialisering van de kunst” door zijn joodse collega’s.

Toch zullen er weinig tijdgenoten zijn geweest die hun werk én zichzelf zo goed wisten te vermarkten als Wagner zelf. In de negentiende eeuw ontstond bijvoorbeeld in Duitsland een enorme Albrecht Dürer-verering, zo documenteert de tentoonstelling, en Dürer droeg op een zelfportret een zwartfluwelen baret. Wagner, die zichzelf hoe dan ook zo vaak mogelijk liet afbeelden en geloofde dat de verspreiding van zijn portret ook de verspreiding van zijn werk ten goede zou komen, ensceneerde zichzelf met eenzelfde baret, die ook meteen relateerde aan het zwarte hoofddeksel van die andere nationale held, Maarten Luther. Bij opvoeringen liet Wagner foto’s als souvenirs verkopen. Zijn opera’s verschijnen daarnaast eerst in boekvorm en later pas als partituur in steeds nieuwe edities.

Wagners strategie, en zijn werk, hadden effect. De Wagner-adoratie wordt inzichtelijk gemaakt door het commentaar van critici uit zijn eigen tijd, van wie er een beweert dat alleen mensen die de partituren én de teksten uit hun hoofd kennen, zichzelf „Wagnerianer” mogen noemen. Kranten in heel Europa publiceren Wagner-karikaturen en kritieken. Een paar jaar na Wagners dood in 1883 verdeelt een bouillonfirma verzamelplaatjes met scènes uit Wagners leven, en, in een tweede serie, uit Wagners Parsifal.

Walging

Na de al weinig vleiende afdelingen over ‘Vervreemding’ en ‘Eros’ gaat de tentoonstelling verder met de thema’s ‘Zugehörigkeit’ en ‘Walging’, die, iets platter geformuleerd, gaan over Duits nationalisme en vooral Wagners antisemitisme. Verrassender dan Wagners baret, zijn pantoffel en zijn kies, zijn enkele ogenschijnlijk willekeurig maar goed gekozen tijdsdocumenten, zoals een lithografie van een ‘Burschenschaft’ uit 1851, een nationalistische studentenvereniging. Het studentenleven lijkt niet veel veranderd met een stuk of vijftig vrijwel identieke, vroegoude, hutjemutje drinkende jongemannen met te korte benen.

Richard Wagner en zijn vrienden vlak voor de wereldpremière van Tristan en Isolde in 1864 Wagner-Sammlung im Thüringer Museum Eisenach

Ter illustratie van ‘Walging’ wordt onder meer een schilderij van chirurg en bacterioloog Theodor Billroth in een snijzaal ingezet. De begeleidende tekst wijst op de nieuwe aandacht voor hygiëne en reinheid, en hoe die categorieën ook op de gehele bevolking worden toegepast. Het is een nogal plompe inleiding op Wagners antisemitisme, en het Duitse antisemitisme van de tweede helft van de negentiende eeuw.

„Wagner ontwerpt een wereld van geest en gevoel, die zowel een terugkeer naar de vermeende oorsprong als ook de schepping van iets radicaal nieuws behelst”, vat de inleidende tentoonstellingstekst Wagners geweeklaag samen over de moderne wereld en tegelijkertijd zijn verlangen naar een heel nieuw begin. Het lijkt meer in het algemeen een treffende beschrijving van de beloftes van hedendaagse populisten. De moderne wereld is volgens Wagner „versplinterd”, te commercieel en te kapitalistisch. Wagner denkt er een nieuwe waarachtigheid tegenover te kunnen zetten. Zijn racisme en antisemitisme gaan gepaard met pacifisme en vegetarisme, die de mensheid moeten „regenereren”.

In een essay in de catalogus schrijft historicus Herfried Münkel: „Wagner is een seismograaf van het ressentiment in Duitsland in de 19de eeuw, als je ressentiment als rancune en ingeslikte walging begrijpt.” Behalve een seismograaf bleef Wagner – of tenminste zijn ideeën over reinheid, opoffering en catharsis – een inspiratiebron voor veel latere fascisten. In zoverre maakte Wagner zijn ambities waar: zijn werk veranderde zijn publiek en de maatschappij.

Tegen het eind van de tentoonstelling vraag je je af waarom Wagner eigenlijk niet allang gecanceld is. Natuurlijk, de muziek. Maar die speelt een ondergeschikte rol in het Duits Historisch Museum, daar is het de curatoren misschien niet om te doen, maar met zo weinig oog voor zijn composities, zijn immense ambitie en vernieuwingsdrang, vergaat gaandeweg de lust om Wagners reactionaire dagboekproza te lezen.

De tentoonstelling sluit af met een kort overzicht van de receptie van zijn werk. Dat had uitgebreider gekund, ook om het voorgaande meer gewicht te geven. Friedrich Nietzsche, Thomas Mann en Theodor Adorno schreven boeken vol over Wagner en zijn werk. Koning Ludwig II van Beieren bouwde geïnspireerd door door de componist het kitscherige ridderslot Neuschwanstein. Een hele generatie beeldende kunstenaars liet zich beïnvloeden door Wagners symbolisme.

In Berlijn hangt een typisch tijdschriftenknipsel uit een tabloid met prominenten op de jaarlijkse Bayreuther Festspiele. Nog ieder jaar verzamelen zich politici, meer en minder berooide prinsen, erfgenamen en industriëlen met vlinderdasjes en in ruisend satijn in Bayreuth. Op het knipsel dat in Berlijn te zien is, is Angela Merkel nog minister van Milieu. Ze bezocht de Festspiele ook als kanselier. Bayreuth, en Wagner, is nog altijd een onbetwist ijkpunt in de Duitse cultuur.

Richard Wagner und das Deutsche Gefühl is t/m 11/9 te zien in het Deutsches Historisches Museum, Berlijn. Inl: Richard Wagner und das Deutsche Gefühl is t/m 11/9 te zien in het Deutsches Historisches Museum, Berlijn. Inl: dhm.de ●●●●●