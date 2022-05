Michel Brattinga (1972-2022) zocht als een Viking de vrijheid

De laatste jaren van zijn leven begon Michel Brattinga uit Sneek steeds meer op een Viking te lijken. Natuurlijk, de lange haren had hij al, evenals zijn knauwende Friese stem. Maar zijn baard liet hij groeien. Zijn kleding werd middeleeuwser, zijn blik ruiger. „Het verleden vond hij mooier dan het heden”, zegt zijn Viking-vriend Arnold Folkertsma.

Samen met Folkertsma speelde Brattinga in verschillende films als figurant. Dat waren bijna altijd historische films. Over de strijd tussen Friezen en Hollanders, over Vikingen. Hij deed het liefst de zwaardgevechten. Na een vechtscène had hij het gevoel echt te leven. Maar hij speelde evengoed een middeleeuwse zuurkoolverkoper of een lijk. Meewerken aan levende geschiedenis, dat vond hij het mooiste wat er was.

Door te figureren in films kon Brattinga even wegvluchten uit de werkelijkheid. Folkertsma: „De moderne wereld was te nieuw voor hem”. Michels broer Sven Brattinga: „We hebben altijd gezegd dat Michel honderden jaren te laat is geboren.” Het figureren nam hij heel serieus, zegt Sven. „Hij maakte zelf schilden, kleren en wapens.” Midden in zijn huiskamer stond een massieve houten bar met schilden en een pijl en boog eromheen aan de muren. „Net een Vikingschip.”

Een jonge Michel Brattinga. Foto privécollectie

Zijn beste maat Chris Herbert kent Michel als iemand van het vrije leven. „De maatschappij had volgens hem veel te veel regels.” Ook in zijn werk wilde hij vrij zijn, meer dan twintig jaar werkte hij als uitzendkracht. Soms kon hij plotseling voor maanden met zijn geliefde Liek naar het buitenland vertrekken. Gingen ze aardbeien of sinaasappels plukken. Zolang ze maar weg waren, de wijde wereld in.

Het reizen stopte abrupt toen Liek ruim tien jaar geleden overleed aan kanker. Daarna verloor Michel ook eerst zijn vader en daarna zijn moeder aan die ziekte. Zelf werd hij enkele jaren geleden behandeld voor blaaskanker. De vrijheidsdrang bleef ook toen, vertelt zijn broer Sven. „Ik kwam eens zijn kamer in het ziekenhuis binnen, lag daar opeens een andere man. Bleek Michel vlak na zijn behandeling te zijn vertrokken. Hij vond dat-ie er lang genoeg had gelegen.” Typisch Michel, lacht Sven. „Hij wilde nooit afhankelijk zijn van anderen. Hij regelde het allemaal zelf wel.”

Na het overlijden van zijn geliefde en zijn ouders ging Michel vrijwilligerswerk doen in een bejaardentehuis. Dat vond hij mooi, oudjes ophalen van hun kamer en spelletjes met ze spelen. „Daar wilde hij wel werken”, vertelt Sven. Voor het eerst solliciteerde hij op een vaste baan. „Maar hij werd niet aangenomen vanwege zijn uiterlijk.”

Dat deed hem pijn, vertelt vriend Herbert. „Daar had je die onzin weer met die regels. Ze konden er niet doorheen kijken, naar wat voor persoon er achter dat uiterlijk schuilging.”

Zelf was Michel zich altijd bewust van zijn voorkomen, vertelt Annemarie Janssen, die hij vijf maanden geleden op een filmset ontmoette en met wie hij lange wandelingen maakte. „Hij zag er zo wild uit met zijn baard, lange haar, oude wijde kleren en woeste ogen, maar als we dan in een sjieke tent gingen lunchen sprak hij de oudere dames keurig aan, kletste erop los met kinderen. Dan liet hij merken hoe vriendelijk en zacht hij van binnen was.”

Achter de ruige Viking ging een lieve man schuil. Een man van feesten („hij dronk en rookte als de beste”, zegt Chris Herbert) en van vrijheid. Op zijn begrafenis stond zijn favoriete slogan op een schild: leaver dea as slaef (liever dood dan slaaf) naar de Friese middeleeuwse krijgsheld Grutte Pier.

Dat hij met zijn leefstijl waarschijnlijk niet oud zou worden, wisten zijn vrienden. „Maar 49 is wel erg jong, hij ging twee weken voor zijn vijftigste”, zegt Herbert, die hem als laatste zag, rokend in zijn auto op een parkeerplaats na het karten. Michel voelde zich niet lekker, ging even slapen in de auto.

Uiteindelijk werd hij nooit meer wakker. Die avond werd hij gevonden in zijn auto op een andere parkeerplaats, vlakbij Akkrum. Zijn lever bleek gescheurd, waarschijnlijk door een klap tijdens het karten. En zijn kransslagaders waren dichtgeslibt.

Op de begrafenis kwam zijn gemêleerde sociale leven samen: de familie was er, zijn feestmaten in Schotse kilts, zijn figurantenvrienden in Vikingoutfits. Ook hijzelf ging als een Viking: met schild, een geldzakje voor de overtocht en een boek. Want hij deed niets liever dan lezen. En dan vooral over het verleden, waar hij zich meer thuis voelde dan in het heden.

Michel Brattinga is nog niet helemaal weg van deze wereld. Eind dit jaar verschijnen twee films waarin hij figureerde. Hoewel hij nooit op de voorgrond wilde staan, ook niet op de filmset, vond hij het toch wel mooi als hij een oogwenk te zien was als figurant in een film. „Vooruit”, zei hij dan. „Het heeft ook wel wat.”