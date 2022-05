Lido Pimienta schakelt tussen engelachtig, humoristisch en strijdlustig

Slechts anderhalf nummer had ze nodig om de zaal op stoom te krijgen. Zangeres Lido Pimienta toverde dinsdagavond met gemak een warmbloedig, energiek latin-popfeestje uit de mouwen van haar jurk, in de kleine bovenzaal van de Melkweg in Amsterdam.

Nog meer dan op haar albums zette de Colombiaans-Canadese live de veelzijdigheid van haar sterke stem in. Tijdens de ingetogen introductie ‘Para Transcribir’ steeg al gejuich op toen Pimienta haar zanglijnen openbrak om erg mooi vrij te improviseren. ‘Te Queria’ daarna werd lekker vet en dansbaar aangezet door de Nicaraguaans-Canadese percussionist Brandon Valdivia – tevens de partner van Pimienta, over wie ze grappend zijn introductie kort hield. „Dat is ruim genoeg hoor. Je moet mannen een beetje in toom houden.” Dat viel goed bij het grotendeels vrouwelijke publiek.

Niet in België

Pimienta vergrootte haar muzikale kracht met aanstekelijke humor: grimassen, gebaren, gekke stemmetjes. Dat ze een poosje dacht in België te zijn vergaf je haar: de vermoeidheid van een intense eerste tour na de coronacrisis eist z’n tol. „Ik heb twee dagen niet geslapen!”, verontschuldigde ze zich.

Ze maakte het goed met een grap: „De vorige keer dat ik hier was, was ik zwanger. Ik had een geweldige tijd, uitkijkend over de grachten terwijl ik aan het overgeven was – blegh, blegh.” Ze was hier in 2018 voor een concert op festival Best Kept Secret, toen zeven maanden zwanger. „Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van jullie land, omdat mijn braaksel in het water zit dat jullie allemaal drinken. Zo intiem!” Vette lach.

Te lollig werd het niet. Pimienta, geboren in de inheemse Wayuu-gemeenschap in Colombia, vluchtte op haar zestiende vanwege de burgeroorlog naar Canada, waar ze opnieuw met racisme werd geconfronteerd – een belangrijk thema in haar muziek. Genoeg serieuze kwesties om aan te snijden dus. Het bijna rituele ‘Quiero Que Me Salves’ (Ik wil dat je me redt) zong ze op het eenvoudige ritme van haar kalebas, terwijl ze vol vuur de teksten declameerde. Dat kwam aan. Ook ‘Agua’, van haar eerste album La Papessa, zong ze met een intensiteit die diep van binnen kwam. Andere songs bracht ze juist fragiel en klein.

Merg en been

Pimienta schakelde zo met gemak tussen engelachtig, komisch en activistisch strijdlustig. Door merg en been ging haar schreeuw in ‘No Pude’: „hijo de putaaaa!” schold ze met een doodsrochel waar menig metalzanger jaloers op kan zijn. Daarna, kalm: „Zo, wat kunnen we nog meer tegen een overheid zeggen die niets voor de mensen doet?”

Haar voor een Grammy genomineerde Miss Colombia kwam pal aan het begin van de coronacrisis uit, waardoor ze het pas nu aan het publiek kon presenteren. Dat ze dat naast percussionist Valdivia met instrumenten uit een kastje moest doen was geen bezwaar, ook al zou haar show het zeker met een volledige band op elk zomerfestival erg goed kunnen doen. Haar weelderige afsluiter ‘Eso Que Tu Haces’ was een apotheose van een vrolijk en tegelijk strijdlustig concert.

Latin pop Lido Pimienta. Gezien: 10/5 in de Melkweg, Amsterdam. ●●●●●